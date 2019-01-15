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Жизнь
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Разработано снотворное, которое позволяет в случае опасности проснуться

В Японии ученые создали снотворное, которое не мешает мозгу воспринимать сигналы тревоги и позволяет проснуться в случае опасности. Об этом пишет medikforum.ru со ссылкой на журнал Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Кот спит.
Кот спит.
Открытые источники.

Новый препарат назвали DORA-22. Его успешно испытали на мышах: препарат не мешал просыпаться при сигналах опасности, а потом быстро засыпать.

«Во время испытаний на мышах лекарство не мешало просыпаться при сигналах опасности, таких как запах лисы, тряска клетки, высокочастотный шум. Также оно позволяло быстро заснуть после пробуждения. При этом DORA-22 и триазолам (снотворное из класса бензодиазепинов) продемонстрировали одинаковое увеличение времени сна — на 30−40%", — сообщили авторы исследования.

Разработанное учеными снотворное не подавляет способность мозга воспринимать внешнюю информацию. Препарату еще предстоит пройти клиническое испытание на пациентах.

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