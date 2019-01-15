Разработано снотворное, которое позволяет в случае опасности проснуться

Новый препарат назвали DORA-22. Его успешно испытали на мышах: препарат не мешал просыпаться при сигналах опасности, а потом быстро засыпать.
«Во время испытаний на мышах лекарство не мешало просыпаться при сигналах опасности, таких как запах лисы, тряска клетки, высокочастотный шум. Также оно позволяло быстро заснуть после пробуждения. При этом DORA-22 и триазолам (снотворное из класса бензодиазепинов) продемонстрировали одинаковое увеличение времени сна — на 30−40%", — сообщили авторы исследования.
Разработанное учеными снотворное не подавляет способность мозга воспринимать внешнюю информацию. Препарату еще предстоит пройти клиническое испытание на пациентах.