Разработчик игровых сервисов выделил Барнаулу на борьбу с коронавирусом 7 млн рублей

Компания Playrix — один из мировых лидеров в разработке игр — направила 100 млн рублей на борьбу с COVID-19. Деньги были направлены в те регионы, где работают ее сотрудники. Часть этих средств достанется и Барнаулу, где партнером Playrix является студия Zefir Games.