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Жизнь

Разработчик игровых сервисов выделил Барнаулу на борьбу с коронавирусом 7 млн рублей

Компания Playrix — один из мировых лидеров в разработке игр — направила 100 млн рублей на борьбу с COVID-19. Деньги были направлены в те регионы, где работают ее сотрудники. Часть этих средств достанется и Барнаулу, где партнером Playrix является студия Zefir Games.

Офис Zefir Games.
Офис Zefir Games.
Анна Зайкова

На выделенные 7 млн рублей приобретены медицинские расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких, бесконтактные термометры, датчики пульса и прочее медицинское оборудование.

«Помощь уже направлена на комплектацию 50 новых реанимационных мест в городской больнице № 5», — сообщается в пресс-релизе компании.

Кроме того, в Playrix также приняли решение оказать помощь каждому своему сотруднику в виде единовременной выплаты в размере 650 долларов (около 50 тыс. рублей). В Zefir Games трудятся около 50 сотрудников Playrix.

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