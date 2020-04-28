Разработчик игровых сервисов выделил Барнаулу на борьбу с коронавирусом 7 млн рублей

На выделенные 7 млн рублей приобретены медицинские расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких, бесконтактные термометры, датчики пульса и прочее медицинское оборудование.
«Помощь уже направлена на комплектацию 50 новых реанимационных мест в городской больнице № 5», — сообщается в пресс-релизе компании.
Кроме того, в Playrix также приняли решение оказать помощь каждому своему сотруднику в виде единовременной выплаты в размере 650 долларов (около 50 тыс. рублей). В Zefir Games трудятся около 50 сотрудников Playrix.