Разработчик «нового интернета» из Алтайского края получит от Сколково 2 млн рублей

Два стартапа жителей из Алтайского края вышли в финал конкурса от Фонда содействия инновациям, который прошел в инновационном центре Сколково. Один из них стал победителем, и его создатель получит грант в 2 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого минэкономразвития.

Кандидат технических наук, начальник отдела информационных технологий и инноваций в образовании АлтГУ Олег Терновой выступил на конкурсе «Старт-SUV» в рамках международной конференции Startup Village 2019. Он представил проект «Разpаботка Wi-Fi mesh сети Алтай».

Проект направлен на создание нового интернета, который позволит решить в будущем одну из глобальных проблем — цифровое неравенство, исключить провайдеров как посредников услуг связи, при реализации так называемой последней мили, объясняет автор.

Идею разрабатывал большой авторский коллектив: ученые и специалисты не только АлтГУ, но и АлтГТУ, студенты конструкторского бюро «Программист» и представители бизнеса.

Также в конкурсе от Алтайского края участвовала Алиса Гладыщук с проектом «Универсальная гильза для бионического протеза руки».

Отметим, что на площадке конференции встретились более 10 тысяч технологических предпринимателей, инвесторов, экспертов и представителей крупных компаний из 85 стран мира.