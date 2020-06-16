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Жизнь

Разработчики онлайн-игры о красивых местах России перепутали Енисей с Колымой

Сбербанк выпустил онлайн-игру, в которой пользователям предлагается угадать местоположение российских достопримечательностей по фото.

Енисей.
Енисей.
altapress.ru

Разработчики допустили несколько ошибок — Красноярскую ГЭС разместили в Магадане.

На неточности в игре от Сбербанка обратил внимание житель Москвы Алексей Иванов, пишет «МК в Красноярске».

По словам москвича, когда он решил пройти онлайн-квест, на первой картинке он увидел Красноярскую гидроэлектростанцию. Он посетил окрестности ГЭС в прошлом году и точно знал, как выглядит строение. Однако, когда он выбрал правильную локацию между Дивногорском и Красноярском, игра сообщила об ошибке. По мнению разработчиков, знаменитая ГЭС на самом деле находится в Магадане.

Кроме того, реку Енисей авторы квеста перепутали с Колымой, а расположенный в Красноярском крае природный парк Ергаки — с Планческими скалами на Кубани, пишет News.ru.

«Как оказалось, для самих создателей игры Россия — настоящая загадка. Пожелаем им разгадать её как можно скорее», — отметил с иронией Иванов.

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