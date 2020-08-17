Разработчиков российской вакцины от коронавируса пытались «перекупить»

«Пытаются, да, но ничего не получится», — сказал он.
Гинцбург уточнил, что коллектив сотрудников центра слажено работает в течение последних десяти лет.
«Этому составу ученых позавидовал бы любой американский и европейский университет», — подчеркнул он.
Первая в мире вакцина от COVID-19
Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации в нашей стране первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат создали в Центре Гамалеи. Вакцина получила название «Спутник V».
В первую очередь планируется вакцинация людей из групп профессионального риска заражения коронавирусом — это медицинские работники и учителя. Затем вакцинация станет массовой.
Власти неоднократно подчеркивали, что вакцинация будет носить добровольный характер.
В Минздраве уточняли, что иммунитет к вирусу будет сохраняться до двух лет после прививания.