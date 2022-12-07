Разрыв в заработной плате женщин и мужчин сокращается, заявил Минтруд

На сегодняшний день наблюдается увеличение доли компаний, в которых женщины занимают посты руководителей.
Общая доля руководительниц в стране занимает около 20%. Этот показатель в мире составляет всего 4,4%.
Также до сих пор существуют и барьеры женской занятости, где женщины не получают достаточного продвижения по карьерной лестнице и это несмотря на владение профессиональными навыками наравне с мужчинами.
По этой причине Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации занимается созданием всевозможных программ развития женского лидерства. Туда же включены образовательные проекты, сообщает первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.
Она отмечает, что в России присутствует высокая доля предпринимательниц — около 40%.
За последние пять лет, рассказывает Баталина, в России расширилась практика обеспечения равенства в компаниях на корпоративном уровне.
В ведущих компаниях проводится внутренний аудит распределения заработной платы и премий. Его целью является соблюдение принципа равной оплаты за равную сложность труда и интенсивности.
Помимо этого, для женщин при выходе на работу или после отпуска за ребенком, действует специальная программа психологической поддержки.
Ранее стало известно, что помогает россиянам в работе.
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