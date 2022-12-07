7 декабря
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Жизнь

Разрыв в заработной плате женщин и мужчин сокращается, заявил Минтруд

В России разрыв между зарплатами мужчин и женщин постепенно сокращается, но все же остается на высоком уровне — почти 28%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

На сегодняшний день наблюдается увеличение доли компаний, в которых женщины занимают посты руководителей.

Общая доля руководительниц в стране занимает около 20%. Этот показатель в мире составляет всего 4,4%.

Также до сих пор существуют и барьеры женской занятости, где женщины не получают достаточного продвижения по карьерной лестнице и это несмотря на владение профессиональными навыками наравне с мужчинами.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

По этой причине Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации занимается созданием всевозможных программ развития женского лидерства. Туда же включены образовательные проекты, сообщает первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.

Она отмечает, что в России присутствует высокая доля предпринимательниц — около 40%.

За последние пять лет, рассказывает Баталина, в России расширилась практика обеспечения равенства в компаниях на корпоративном уровне.

Работа. Женщина.
Работа. Женщина.
СС0

В ведущих компаниях проводится внутренний аудит распределения заработной платы и премий. Его целью является соблюдение принципа равной оплаты за равную сложность труда и интенсивности.

Помимо этого, для женщин при выходе на работу или после отпуска за ребенком, действует специальная программа психологической поддержки.

Ранее стало известно, что помогает россиянам в работе.

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