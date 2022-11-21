21 ноября
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Жизнь

Что помогает россиянам в работе, показал опрос

Каждому второму россиянину в работе помогают родительские навыки, говорится в результатах опроса сервиса Superjob, пишет ТАСС.

Работа в офисе
Работа в офисе
СС0

В опросе приняли участие 1,6 тыс. родителей из всех округов России.

Самыми востребованными в топе родительских навыков оказались взаимопонимание, терпение, педагогический опыт и поиск компромиссов.

Как считает каждый второй россиянин, его родительский опыт помогает ему в работе. С таким выводом абсолютно согласны 25%, скорее согласны — 24%

«Причем чаще всего о пользе опыта материнства и отцовства говорят те, чьим старшим детям еще не исполнилось семи лет (в общей сложности 54%)», — говорится в исследовании.

Также аналитики добавляют, что такие качества, как дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, стрессоустойчивость и коммуникабельность в работе применяют и ценят больше всего.

Ранее стало известно, что большинство жителей Алтайского края хотят работать на удаленке или четыре дня.

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