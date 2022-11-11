11 ноября
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Работа и обучение

Большинство жителей Алтайского края хотят работать на удаленке или четыре дня

Из-за наступления холодов и сезонной усталости большинство жителей Алтайского края хотят работать удаленно или четыре дня в неделю, следует из результатов опроса «Зарплата.Ру».

Работа в офисе.
Работа в офисе.
pixabay.com

Перейти на удаленку хотят 30% респондентов. Еще 28% опрошенных желают сократить рабочую неделю до четырех дней, а 23% мечтают начинать рабочий день на час-два позже.

За более продолжительные перерывы высказались 11%, а 8% хотели бы вздремнуть во время рабочего дня.

Участники опроса рассказали, что в холод тяжелее работать в сфере услуг, строительства, медицины, промышленности, образования, транспорта и финансов.

Для восстановления сил 43% опрошенных пьют витамины, 25% - кофе. При этом 15% россиян стараются чаще бывать на свежем воздухе, 10% активно занимаются спортом, а 4% и 3% проходят санаторно-курортное лечение или уезжают в теплые края.

Ранее стало известно, что почти половина россиян хотят сменить работу осенью.

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