Разрушительные и неизбежные: самые страшные землетрясения трех последних столетий

15 июня 1896 года на северо-восточном побережье Японии произошло землетрясение, крупнейшее за всю историю государства. Оно спровоцировало цунами, которое погубило больше 27 тыс. человек. Но подобная трагедия была не первой и далеко не последней для человечества. О подземных толчках, которые уносят тысячи жизней, — в материале altapress.ru.

Землетрясения в Японии

Япония находится на стыке литосферных плит, пишет«Коммерсант». На ее территории ученые отмечают около 20% от всех крупных мировых землетрясений. Каждый год там фиксируется до 2 тыс. подземных толчков.

У северо-восточного побережья Хонсю 15 июня 1896 года зафиксированы толчки магнитудой 8,5. Землетрясение вызвало волны высотой 25 — 30 метров. Тогда стихийное бедствие разрушило около 270 километров береговой линии. И унесло жизни 27 тыс. человек.

Побережье и его жителей не спасли даже каменные стены, которые соорудили после катастрофы 1854 года. Тогда цунами, вызванное землетрясением, разрушило Токио и Кито, крупнейшие города страны.

Подобные землетрясения происходили в Японии не раз. Более того, примерно каждые 7 лет они сопровождаются большими цунами.

Землетрясение. Олег Богданов

Крупнейшие мировые землетрясения

Землетрясение в Ашхабаде

Это произошло вечером 5 октября 1948 года в столице Туркменской ССР (Туркменистан). Землетрясение магнитудой 7,3 фактически разрушило Ашхабад — 90−98% всех строений, сообщает «Россия-Культура». Пострадали еще несколько городов: Батир и Безмеин.

Страшная катастрофа унесла порядка 176 тыс. человек. С 1995 года дата 6 октября отмечается как День поминовения.

Землетрясение в Перу

31 мая 1970 года неподалеку от Перу произошло землетрясение, сообщает Центральная студия документальных фильмов. Его магнитуда достигла 7,9. Подземные толчки спровоцировали сход оползня с горы Уаскаран.

Перу. СС0

Камни, лед и грязь в длину достигали 1,5 километров, в ширину — больше 750 метров. Со скоростью превышающей 200 км/час оползень обрушился на несколько городов и десятки деревень.

Погибли около 70 тыс. человек. При этом, 800 тыс. остались без крыши над головой.

Землетрясение в Таншане

Трагедия произошла 27 июля 1976 года в районе китайского шахтерского города Таншань, в 10 километрах от Пекина. Подземные толчки магнитудой 7,5 унесли жизни 242 тыс. человек (по оценкам СМИ жертв было гораздо больше — 800 тыс.).

Шахтерский город стал руинами, на 400 километров вокруг были повреждены дороги. Разумеется, землетрясение дошло и до Пекина. Общий ущерб после такого бедствия составил 2 млрд долларов.

Землетрясение в Индийском океане

Оно произошло 26 декабря 2004 года. Магнитуда составила около 9, сообщают РИА Новости. В результате землетрясения произошел сдвиг тектонических плит на протяжении 1200 км. Цунами высотой около 10 метров накрыло берега Таиланда, Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии и Африки.

Океан. Волна СС0

Погибли около 300 тыс. человек. В 14 странах пострадавшими насчитывается больше 2 млн. человек.

Землетрясение в Южной Азии

8 октября 2005 года землетрясение накрыло Пакистан, Индию и Афганистан. В Южной Азии оно до сих пор оценивается как самое разрушительное за последние 100 лет, отмечают РИА Новости. Магнитуда составила 7,6. Несмотря на то, что эпицентр располагался в сотне километров от Пакистана, там погибло 86 тыс. человек и более 69 тыс. получили ранения. Землетрясение разрушило как минимум 30 тыс. зданий.

Землетрясение в Сычуане

12 мая 2008 года в китайской провинции Сычуань произошла трагедия, которая унесла порядка 90 тыс. человек, пишут РИА Новости. Общее число пострадавших превышает 45 млн человек.

Землетрясение магнитудой 7,9 почувствовали даже за 1500 километров от эпицентра — в Пекине. Экономический ущерб, который нанесла стихия, оценили в 86 млрд долларов.