26 декабря
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Разрядился телефон: в Сибири школьница заснула в автобусе и уехала на конечную остановку

Маленькая школьница из Омска уснула в автобусе и уехала на конечную остановку. Ей помог водитель другого маршрута. Об этом сообщает Mash Siberia.

Ребенок.
Ребенок.
unsplash.com

Поздно вечером водитель заметил маленькую девочку на конечной остановке. Она стояла с испуганными глазами и не знала, что ей делать.

Водитель удивился и подошел спросить, в чем дело. Тогда школьница рассказала, что ехала с тренировки, заснула, а проснулась уже на конечной остановке. Телефон — сел, а номеров родителей она не помнила.

Мужчина посадил девочку в автобус, напоил ее горячим чаем, включил на телефоне мультики и позвонил диспетчеру.

За девочкой приехали папа и бойцы Росгвардии.

Ранее сообщалось, что барнаулец возмущен, что водители не пропускают пешеходов в положенных местах.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость