Разумное потребление – системная помощь.

Для чего же мы покупаем и покупаем?

Мы окружены тысячами вещей вокруг нас и это уже стало частью нашей жизни. В течение года мы наполняем наши дома вещами, которыми, по результатам исследований социологов, мы пользуемся только на 30%.

На этот вопрос уже дают ответ психологи: чтобы заполнить себя счастливыми эмоциями от чувства обладания, повышения социального статуса и адаптации к меняющемуся обществу.

Каковы бы не были причины растущей потребительской корзины — за последствия отвечать уже нашему поколению, а в недалеком будущем и нашим детям.

Когда фонд «Облака» в 2014 г., еще будучи волонтерским движением общественной организации «Доброе Сердце» стал принимать в дар вещи от населения и распределять их среди нуждающихся семей и детей — в Алтайском крае не было системной работы с ненужными вещами.

Также и не существовало системной прозрачной работы по справедливому и быстрому распределению вещей среди незащищенных групп населения. Первые тонны собранных вещей было попросту некуда распределять. И это вполне понятная проблема.

Потому что для организации постоянного приема и сортировки вещей, а затем уже и их передаче в руки семьям — нужно серьезное финансирование, не малый бюджет.

А в некоммерческих организациях, которые пытаются работать в регионах — и так огромные проблемы с финансированием.

Эта же проблема и коснулась комплексных центров при социальной защите населения. Брать на себя бесплатно дополнительную нагрузку в виде тонн ненужных вещей — согласились далеко не все районные центры.

За последние 2 года активного сотрудничества фонда «Облака» с районными центрами, лишь несколько руководителей на местах согласились принять от нас вещи и по ведомости их бесплатно распределить среди бедных семей.

Среди таких центров самыми активными оказались: Камень-на-Оби, Бийск, Павловск, Горно-Алтайск, Шадрино.

И это при текущих кризисных условиях, которые привели к еще большей безработице в Алтайском крае и падении среднего дохода на одного члена семьи.

Команда фонда «Облака» увидела за 6 лет работы с ненужными вещами огромные возможности для создания системной программы по бесплатной выдачи вещей. Ведь такой проблемы: как недостаток вещей нет. Более 50 тонн вещей ежегодно фонд принимает на территории своих двух пунктов в Барнауле и распределяет по всему Алтайскому краю.

Разумное потребление — системная помощь. Фонд «Облака»

Когда команда фонда столкнулась с проблемой отправки вещей в деревни и районные центры, то решение появилось сразу: написана и отправлена заявка в фонд президентских грантов на открытие 9 филиалов по выдаче вещей бедным семьям, обучение специалистов на местах и тесной работе с местными комплексными центрами по реализации цели устойчивого развития — ликвидация нищеты.

Но и сейчас, до объявления результатов третьего специального конкурса от фонда президентских грантов, фонд «Облака» совместно с программой Charity Market открыл 3 месяца назад при содействии администрации Тальменского района, а также главы поселка Староперуново — первый районный пункт выдачи вещей населению.

За первый квартал работы пункта — более 200 семей из самых отдаленных сел и деревень получили вещи. И это только начало.

Разумное потребление в виде использования вторично вещей помогает выстраивать разумную благотворительность.

Когда нет нужны покупать новые вещи, если в семье недостаточно денег на еду и на обучение детей.

Разумная благотворительность — выражается не только в пожертвовании денежных средств.

За 6 лет работы команды всего фонда «Облака» было создано сотни событий, мероприятий и программ, а также волонтерских движений, в которых приняло участие десятки тысяч жителей Алтайского края.

Разумная благотворительность заключается в использовании уже существующих ресурсов. И ненужные вещи — это самой огромный ресурс, который есть у населения нашего края.

Именно поэтому фонд не закрывает эту программу по сбору и распределению ненужных вещей, а наоборот, развивает ее и финансирует еще большее количество средств.

В данный момент времени фонд «Облака» принимает ненужные вещи по двум адресам в городе Барнауле: Ул. Пролетарская , 56 — с 11:00 до 19:00

56 — с 11:00 до 19:00 Пр. Социалистический , 64 — с 10:00 до 20:00.

В сентябре планируется совместно с торговым центром «Весна» установить постоянный контейнер для приема вещей.

Пункт приема вещей и благотворительный сэконд-хэнд Charity Market является благотворительной программой фонда «Облака».

Более 90% пожертвованных в дар вещей в пункты приема фонда Облака распределяются среди населения Алтайского края бесплатно.

Менее 10% пожертвованных в дар вещей передается в торговый зал за благотворительный взнос в Charity Market. Все средства вырученные от взносов передаются на реализацию адресной помощи нуждающимся семьям фонда.

За июль 2020 г. проект Charity Market передал пожертвование на программы фонда в размере 212 780 ублей.

Следить за работой Charity Market и пунктов приема, а также фондом Облака:

Региональный частный благотворительный фонда «ОБЛАКА», реализующий программы по «Ликвидации нищеты» в Алтайском крае: Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, 97, 2-й этаж. Тел.: (3852) 590−180. Учредитель фонда: Джамиля Семененко Директор фонда: Марина Пшеничникова. Количество сотрудников в команде фонда и проекта Charity Market — 32.

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