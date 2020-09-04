«Разведенка» Асмус восхитила поклонников своим образом в купальнике

Актриса Кристина Асмус, которая сейчас находится на съемках шоу «Золото Геленджика» в Краснодаре, поделилась солнечным снимком.

На фото на фоне моря она предстала в белом купальнике с открытой спиной.

«Я календарь уже месяц переворачиваю, и сон больше 2,5 часов вообще не вырисовывается «, — пожаловалась на трудный график съемок Асмус.

Поклонники в ответ осыпали ее комплиментами: «Научите выглядеть так же хорошо как вы после 2,5 часов сна», «Хорошенькая! И купальник огонь», «Кристина, говорю вам честно, вы прекрасны», «Очень красивая и сексуальная» — написали фолловеры.

Напомним, что ранее Кристина Асмус и Гарик Харламов сообщили о расставании после 8 лет совместной жизни. Вместе они воспитывают дочь Анастасию, которая в этом году пошла в первый класс.