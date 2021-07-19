Развитие регионов остается одним из ключевых направлений внутренней политики России

К этому выводу пришли ведущие российские и зарубежные эксперты Международной научно-практической конференции «Региональное развитие до и после пандемии», проходившей 15−16 июля в Президентской академии в Москве.

Эксперты РАНХиГС и ведущие ученые из разных стран обсудили приоритеты пространственного преобразования России, происходящие изменения в развитии регионов, влияние пандемии на экономику агломераций, пространственное поведение населения и другие. Помимо реализации региональных программ в настоящее время в России прослеживается тенденция к трансформации отдельных крупных городов и городских агломераций, особенно в условиях пандемии.

Наряду с российскими учеными и представителями органов власти субъектов Российской Федерации вопросы перспектив развития регионов России обсудили представители научного сообщества из Италии, США, Германии, Швейцарии, Великобритании и Нидерландов.

Открывая конференцию, ректор РАНХиГС Владимир Мау подчеркнул важность единой экспертной площадки для обмена передовым опытом и обсуждения актуальных проблем социально-экономического развития научным, экспертным сообществом и государственной властью.

Ольга Гооге,

доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС , к.э.н. :

Проблема неравномерного развития территорий стоит перед многими странами и, кроме того, имеет глобальный аспект. Несмотря на то, что запрос со стороны практики стоял всегда, пространственные аспекты экономического развития стали областью активного научного интереса не так давно. Россия — страна с обширной территорией, и вопросы ее пространственного развития предопределили особое отношение к Стратегии пространственного развития Российской Федерации, которая в соответствии с Федеральным законом 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» входит в число основных документов государственного стратегического планирования. В результате реформ решение о размещении предприятий, об объемах инвестиций и о выпуске продукции в значительной мере определяется рыночными механизмами и стимулами, которые поддерживают процессы концентрации и приводят к росту пространственных различий. Работа агломерационных сил проявляется в активной миграции населения из сельской местности в города, из малых городов в крупные города. В результате включения в глобальный рынок и из-за потери конкурентоспособности растут социальные, экономические и демографические проблемы в старых промышленных центрах страны.

Участники конференции обсудили, какие последствия пандемия оказала на жизнь городов и регионов.