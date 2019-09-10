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Развлечения для всех: как праздновали День города с издательским домом «Алтапресс»

7 сентября на праздничной площадке издательского дома «Алтапресс» (напротив театра драмы) работали несколько интерактивных зон. Анимационная программа для самых маленьких, игры и конкурсы для всей семьи стали отличным подарком жителям и гостям города.

День города с издательским домом «Алтапресс».
День города с издательским домом «Алтапресс».
Сергей Колупаев

ИСК «Союз» представил творческую зону с большой раскраской и аквагримом. Банк «Открытие» вручил подарки на главной сцене, организовал занимательную игру и лаундж-зону, а сеть фирменных магазинов «Крюгер» провела дегустацию безалкогольных напитков и необычных закусок во фритюре. «Автоцетр ЮГ» показал всю линейку новейших автомобилей LADA, компания «Ренессанс-косметик» в честь своего 20-летия предоставила всем обладательницам длинных волос возможность абсолютно бесплатно заплести красивые косы, организовала праздничную фотозону и вручила много подарков для красоты и здоровья.

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