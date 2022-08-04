Реализация инвестиционных планов создает базу для устойчивого развития Алтайского края

За 5 лет объем краевой адресной инвестиционной программы вырос в три раза, достигнув рекордных показателей.

Сложившаяся в последние годы тенденция ежегодного увеличения доходной части бюджета позволяет обеспечить возможность направления дополнительных средств, в том числе и на решение вопросов в социальной сфере. Так, в 2022 году расходы консолидированного бюджета Алтайского края запланированы в сумме 206 млрд. рублей с ростом к 2021 году на 25%.

Дополнительные средства дают возможность обеспечить повышение заработной платы работников бюджетной сферы, которое в свою очередь также стимулирует рост заработной платы в реальном секторе экономики.

Рост объемов финансирования позволит провести индексацию и выделить дополнительные социальные выплаты, обеспечить жильем детей-сирот, оказать поддержку муниципальным образованиям, увеличить расходы на дорожную, коммунальную, жилищную инфраструктуру, а также на реализацию социально значимых инвестиционных проектов.

Одним из приоритетных направлений являются расходы на реализацию краевой адресной инвестиционной программы (КАИП) и мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов государственной собственности региона и муниципальной собственности.

Благоустройство. Антон Федотов

В бюджете Алтайского края ежегодно предусматриваются ассигнования, а также привлекаются средства федерального бюджета для финансирования строительства, реконструкции, а также капитального ремонта объектов в рамках КАИП. Для обеспечения возможности своевременного перераспределения средств и направления их на решение наиболее важных и острых проблем в ходе исполнения данная программа и мероприятия регулярно корректируются.

Так, последние изменения в КАИП и мероприятия утверждены 28 июля соответственно постановлением и распоряжением Правительства Алтайского края № 272 и № 215-р.

В соответствии с данными документами на 2022 год расходы краевого бюджета на указанные цели составили 9 млрд. 250 млн. рублей, в том числе на реализацию КАИП — 6 млрд. 876,4 млн. рублей, на Мероприятия по ремонту — 2 млрд. 373,6 млн. рублей.

Дополнительно на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной сферы в рамках действующих национальных проектов, государственных и федеральных целевых программ запланировано привлечь из федерального бюджета 8 млрд. 43,2 млн. рублей.

Общий объем вложений за счет краевого и федерального бюджетов запланирован в текущем году в сумме 17,3 млрд. рублей, в то время как 5 лет назад он не превышал 5,7 млрд. рублей.

Указанные средства будут направлены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 372 объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, а также 7 мероприятий по оснащению объектов оборудованием и обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Благоустройство. Антон Федотов

Завершить работы в текущем году планируется на 234 объектах (61,7% от общего количества), реализация еще 57 проектов будет продолжена за рамками 2022 года, а по 88 объектам ожидается проведение работ по проектированию.

Наибольший объем бюджетных ассигнований запланирован на проекты в отраслях «Образование» и «Здравоохранение». При этом значительный объем средств также будет направлен на финансирование проектов в сферах культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения, жилищного строительства и ЖКХ.

Финансирование текущего года позволит завершить строительство 12 детских садов и 1 школы, на 11 образовательных учреждениях выполнить реконструкцию и капремонт кровель, еще в 82 — произвести капитальный ремонт. Будут построены и оснащены оборудованием 18 ФАПов, 11 врачебных амбулаторий, для 3 учреждений здравоохранения будут построены поликлиники и инфекционный корпус, 15 медицинских корпусов планируется отремонтировать. Завершится строительство здания культурно-спортивного центра и ремонт 10 Домов культуры, 4 школ искусств и 2 библиотек. Планируется завершить строительство 3 физкультурно-оздоровительных комплексов закрытого типа и 2 — открытого типа, ледового катка, 2 стадионов, будет проведена реконструкция и ремонт 5 зданий ДЮСШ, 5 спортивных учреждений. Также будет выполнено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 6 учреждений соцобеспечения и 13 сооружений водоснабжения и водоотведения.

Благоустройство. Антон Федотов

Ознакомиться с подробным перечнем проектов КАИП и Мероприятий, а также с информацией об их фактическом финансировании по итогам полугодия, можно на официальном сайте Минэкономразвития Алтайского края в разделе «Инвестиции».

В Минэкономразвития Алтайского края отмечают, что помимо КАИП и мероприятий по капитальному ремонту, расходы инвестиционного характера предусмотрены также при реализации инфраструктурных бюджетных кредитов в сумме 9,3 млрд. рублей на 2022 и 2023 годы, регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» с ежегодным финансированием порядка 800 млн. рублей, в рамках территориального дорожного фонда за счет средств краевого бюджета в сумме 10,1 млрд. рублей и другие направления инвестиционной деятельности.

Таким образом, реализация в Алтайском крае указанных инвестиционных планов обеспечит решение не только конкретных задач текущего года, но и создаст условия для развития региона в будущем.