Ребенка, сломавшего ногу на горке в Бийске, отправят долечиваться в Барнаул

После праздников мальчика перевезут в краевую столицу. О состоянии пострадавшего и дальнейших планах на его лечение изданию « БР » рассказали в краевом минздраве.

Информационный портал напомнил: инцидент произошел на одном из склонов лесопарка квартала АБ в Бийске. Здесь 12-летний ребенок сломал ногу. Его родители в соцсетях выразили возмущение действиями бригаду скорой помощи. По их словам, ее ждали в течение 40 минут. К тому же, медики отказались нести ребенка до машины.

Минздрав сообщил «БР»: по данным ведомства, сообщение о травме ребенка поступило 3 января в 16:11, а уже в 16:27 бригада была уже на месте. Об этом, согласно сообщению минздрава, свидетельствуют данные системы ГЛОНАСС.

Скорая помощь. zdravalt.ru

«Спуск к месту падения ребенка был крутым, поэтому его пришлось транспортировать к автомобилю скорой на жестких носилках. Сейчас, как пояснили в ведомстве, ребенку оказывают помощи в Центральной городской больнице Бийска. Его состояние оценивается как стабильное средней степени тяжести. После праздников мальчика планируют транспортировать в Барнаул», — отмечает издание.

С начала года горки на АБ просто притягиваю жителей Бийска. Ежедневно здесь активно отдыхают несколько сотен человек с детьми. Многие из них катаются на снегокатах и так называемых «бубликах».

Как показывает практика, склон лесопарка квартала АБ — не самое лучшее место для активного отдыха. По данным редакции «БР», 4 января здесь произошло еще несколько «травматичных» случаев. С переломом ноги увезли молодую девушку, бийчане в социальных сетях сообщили, что травмировались несколько детей.