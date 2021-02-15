Ребенок не может изменить свою жизнь, он просто хочет кушать

Кристине 32 года. Андрюша ее первый и долгожданный ребенок. В 17 лет врачи поставили диагноз бесплодие, и это навсегда изменило жизнь женщины. Некоторые семьи осознано не хотят детей, но если ты всегда мечтала быть мамой, то такой диагноз становится для тебя приговором.

«Когда я видела, как в парке малыши бегут по дорожке и радостно кричат „Мама, мама“ мне хотелось плакать. Долгое время я пыталась смириться с мыслью, что не смогу увидеть крохотные ножки своего ребенка. И со временем я свыклась с тем, что навсегда останусь одна», — вспоминает женщина.

Поэтому, узнав о беременности, у нее не было другого решения, как оставить сына и постараться сделать его жизнь невероятной и увлекательной.

«Я понимала, что будет трудно, ведь на зарплату уборщицы сложно обеспечить себя и своего сына, ведь муж даже во время беременности не помогал», — рассказывает Кристина.

Она хотела верить, что муж изменится после рождения сына, точно так же, как поменялась и наша героиня. Она мечтала о внимательном, заботливом и трудолюбивом отце для сына, но это были лишь фантазии женщины, которые проходят вместе с первой влюбленностью.

Нельзя изменить жизнь человека, если он этого не хочет. Так и получилось, что мужчина хотел лишь развлекаться и гулять с друзьями, стараясь, не попасться полиции, употребляя запрещенные вещества.

И она начала потихоньку обустраивать свою жизнь, рассчитывая лишь на свои силы. На материнский капитал купила комнату в общежитии. 12 квадратов только для них с сыном, кухня и ванная общая на несколько семей.

Андрюша. Благотворительный фонд «Облака»

«Соседи громко слушают музыку, кричат и курят на площадке. Сложно уложить ребенка. Да еще в морозы дует из окна. Хочу сейчас поднакопить на ремонт комнаты, чтобы ребенок мог расти в безопасности», — поделилась с нами женщина.

Как только малыш подрастет, женщина хочет пойти учится на швею. Она понимает, что с образованием в 9 классов нельзя найти высокооплачиваемую работу и обеспечить своему сыну прекрасное будущее.

Но пока Андрюшка совсем маленький она не может уйти от него надолго.

Лежа на животике, ребенок приподнимает маленькую голову каждый раз, когда мама ласково зовет его по имени. Сейчас мама для него целый мир, только у нее на руках он спокойно засыпает. Только после ее нежных поглаживаний животика малыш перестает кричать от коликов. Поэтому одиноким мамочкам в такой период нужна поддержка.

Фонд «Облака» каждый месяц поддерживает семьи с грудными детьми на руках. Дети не виноваты в том, что бесплатно они могут получить только самую бюджетную смесь, которая подходит не всем. Малыши не виноваты, в том, что мама, пытаясь отложить на новое окно в квартире, не покупает ребенку фруктовое пюре и полезные прикормы.

Мы хотим, чтобы дети выросли здоровыми и сильными, и смогли воплотить свои мечты в реальность.

Андрюша. Благотворительный фонд «Облака»

На один месяц необходимо: Миша 1,5 года — памперсы — 1500 р., каши на ночь 1500 р.

Милана 10 месяцев — памперсы — 2000 , нан — 2400 р., прикорм — 1500 р.

нан — 2400 р., прикорм — 1500 р. Матвей 1,2 год — памперсы — 1500 р., прикорм 2000 р.

Андрей 4 месяца — памперсы — 4000 р., прикорм — 1500 р.

Амелия 2 месяца — памперсы — 4000 р., нестажен 3200 р.

Юсуф ( паллиативное отделение) — памперсы 3000 р.

паллиативное отделение) — памперсы 3000 р. Саша 2 года — памперсы — 1000 р., каши на ночь 1500 р.

Лука 2 года — памперсы — 1000 р.

Данил 9 месяцев — памперсы 1500 р., нутрилак 1800 р.

Пюре фруктовое — для 7 детей — 10 080 рублей.

Если вы готовы помочь нам собрать 44 980 руб. на детское питание, то отправляйте пожертвования удобным способом:

На сайте фонда по ссылке fondoblaka.com/pozhertvovat.

СМС на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму);

вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

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