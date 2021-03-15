Ребенок умер, пока сибирские врачи полгода ждали деньги из бюджета на лекарство

В Красноярском крае возбудили уголовное дело после смерти годовалого мальчика, которому несколько месяцев не могли ввести лекарство, сообщает региональный СК.

Дело возбудили в отношении медиков Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства.

«По факту неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение смерти годовалому ребенку», — рассказали в ведомстве.

Следствие выяснило, что неустановленные врачи не приняли «мер к своевременному введению малолетнему ребенку препарата Нусинерсен (Спинраза)».

Врач в больнице. Медицина. CC0

Между тем, как уточняет «Сибирь.Реалии», укол ребенку со спинально-мышечной атрофией (СМА) одобрили еще в октябре 2020 года, однако так и не сделали.

«Врачи ждали пока из бюджета выделят средства на закупку препарата, а потом были задержки с его поставкой. Медики планировали начать лечение 10 марта. 1 марта состояние ребенка ухудшилось, его госпитализировали и планировали перевести в Красноярск. В итоге больной мальчик умер 9 марта во время транспортировки из Ачинска», — отмечает издание.

Медики помогали, как могли: оказывали помощь на дому и амбулаторно, однако болезнь развивалась с прогрессирующей дыхательной недостаточностью.

Ранее ребенок из Барнаула выиграл в лотерею спасительный укол самого дорогого в мире лекарства.