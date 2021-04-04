Редкий хищник терроризирует алтайских фермеров

По словам директора Сайлюгемского национального парка Дениса Маликова, за два года произошло несколько подобных случаев, причем все — в одном ущелье.

Охотится на скот самка.

«Скот она начала убивать с появлением котят, которые этой осенью уже должны начать самостоятельную жизнь. Ирбис, конечно, зверь крайне редкий, но и для скотоводов терять скот, который зачастую является единственным источником существования всей семьи, настоящая беда», — пишет Маликов.

Сейчас парк ищет возможность компенсировать потери скотовода, которого уже 2 года терроризирует эта самка.