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Жизнь

Редкий хищник терроризирует алтайских фермеров

В Республике Алтай зафиксировали редкое нападение снежного барса на домашний скот.

Снежные барсы на Алтае.
Снежные барсы на Алтае.
пресс-служба Национального парка "Сайлюгемский"

По словам директора Сайлюгемского национального парка Дениса Маликова, за два года произошло несколько подобных случаев, причем все — в одном ущелье.

Охотится на скот самка.

«Скот она начала убивать с появлением котят, которые этой осенью уже должны начать самостоятельную жизнь. Ирбис, конечно, зверь крайне редкий, но и для скотоводов терять скот, который зачастую является единственным источником существования всей семьи, настоящая беда», — пишет Маликов.

Сейчас парк ищет возможность компенсировать потери скотовода, которого уже 2 года терроризирует эта самка.

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