Это паразитическое растение из особой систематической группы Заразиховых, пишет VN.ru.

Оно хоть и опасно для возделываемых людьми культур, но занесено в Красную книгу, указывает gorsite.ru.

Цветок поражает культурные растения глубоко в почве. После срастания с корневой системой отбирает питательные элементы и воду.

Каждый из видов заразихи паразитирует на томатах, капусте и картофеле.

Ранее в горах Алтая нашли необычный цветок.

Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) нашли два вида горькушки и один остролодочника.

Отмечается, что эти растения были описаны более века назад.

Горькушка - Saussurea serratuloides - была описана русским ботаником Николаем Степановичем Турчаниновым в 1847 году на Алтае. Однако он не указал точное местоположение. После этого открытия вид больше никто не видел.

Другие исследовали несколько раз пытались найти растение.

Ученые ТГУ обнаружили цветок, когда просто остановились, чтобы спрятаться от дождя.

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