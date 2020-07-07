Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 июля 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
41

Региональный конкурс талантов «Лучше всех» принимает заявки

Если ваш ребенок что-то делает лучше всех — плавает, бегает, рассказывает стихи, проводит эксперименты, танцует, поёт, а возможно зажигательно смеётся, тогда обязательно снимайте видео-ролик и принимайте участие в самом жарком конкурсе этого лета!

Конкурс проводится в Instagram в профиле @best_altay

Для участия необходимо:
  • Заполнить форму «Заявка для участия», которая находится в шапке профиля @best_altay.
  • Подготовить видео-ролик, отражающий талант ребенка, длительностью не более одной минуты и выложить в Instagram с хэштегом #алтайлучшевсех
  • Подписаться на всех партнеров конкурса в подписках профиля @best_altay
  • Сделать репост афиши конкурса с отметкой @best_altay на своей странице, которая должна быть открыта весь период проведения конкурса (чтобы комиссия смогла просмотреть видео-ролик).
Номинации:
  • Гений (опыты, изобретательство, конструирование, собственные разработки).
  • Мода и Красота (позирование, прически).
  • Иностранные языки (стихотворение, песня).
  • Культура и искусство (стихи, песни, танцы, трюки, театральные постановки, творчество).
  • Эмодзи (смешные казусные ситуации с вашим ребёнком).
  • Спорт (достижения ребёнка).

Победитель в каждой номинации получит подарок от партнеров конкурса!

Главный приз — 10000 рублей!

Прием заявок проходит с 1 по 25 июля 2020 г.

Результаты будут озвучены 26 июля 2020 г.

Празднование завершится в парке в городе Барнауле в офлайн формате!

Генеральные партнеры конкурса компания «Ростелеком» и магазин детской одежды и обуви «Эврика».

Организатор конкурса: Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения, а так же регистрация участников смотрите в профиле @best_altay

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость