Региональный конкурс талантов «Лучше всех» принимает заявки

Конкурс проводится в Instagram в профиле @best_altay
- Заполнить форму «Заявка для участия», которая находится в шапке профиля @best_altay.
- Подготовить видео-ролик, отражающий талант ребенка, длительностью не более одной минуты и выложить в Instagram с хэштегом #алтайлучшевсех
- Подписаться на всех партнеров конкурса в подписках профиля @best_altay
- Сделать репост афиши конкурса с отметкой @best_altay на своей странице, которая должна быть открыта весь период проведения конкурса (чтобы комиссия смогла просмотреть видео-ролик).
- Гений (опыты, изобретательство, конструирование, собственные разработки).
- Мода и Красота (позирование, прически).
- Иностранные языки (стихотворение, песня).
- Культура и искусство (стихи, песни, танцы, трюки, театральные постановки, творчество).
- Эмодзи (смешные казусные ситуации с вашим ребёнком).
- Спорт (достижения ребёнка).
Победитель в каждой номинации получит подарок от партнеров конкурса!
Главный приз — 10000 рублей!
Прием заявок проходит с 1 по 25 июля 2020 г.
Результаты будут озвучены 26 июля 2020 г.
Празднование завершится в парке в городе Барнауле в офлайн формате!
Генеральные партнеры конкурса компания «Ростелеком» и магазин детской одежды и обуви «Эврика».
Организатор конкурса: Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения, а так же регистрация участников смотрите в профиле @best_altay