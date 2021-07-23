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Жизнь

Регионального министра на турбазе избил мастер спорта «по желанию» жены чиновника

В Амурской области мастер спорта по пауэрлифтингу избил местного министра цифрового развития и связи Александра Курдюкова, сообщает Life Shot.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

По данным Telegram-канала, мужчины поругались после того, как спортсмен на базе отдыха оскорбил жену Курдюкова.

«Их смогли успокоить. Правда, когда компания уже начала собираться домой, жена министра напомнила о неприятной ситуации», — говорится в сообщении.

Конфликт вновь разгорелся — мужчины сцепились, но, по словам очевидцев, без последствий для здоровья.

Спустя какое-то время жена Курдюкова нашла супруга лежащим на земле, а спортсмен сидел поблизости за столом.

Как уточняет Baza, 39-летнего министра госпитализировали в крайне тяжелом состоянии — он был в коме, его прооперировали и подключили к ИВЛ.

«У чиновника диагностировали перелом костей черепа и субдуральную гематому. Возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», — отмечает канал.

Инцидент произошел в пансионате «Берлога», где компания министра арендовала гриль-зону. По данным СМИ, спортсмен оказывал знаки внимания жене чиновника, а после заявил, что не знал о ее замужестве.

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