Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 сентября 21°C
Жизнь
49

Регистрация участников благотворительного автопробега «Сердце Алтая — 2020» уже началась

С 15 по 18 октября команда волонтеров фонда «Облака» отправится в отдаленный регион республики Горный Алтай в село Онгудай. Ежегодный автопробег организуется для того, чтобы привезти вещи, продукты, провести юридические консультации для малоимущих жителей разных сел.

Фонд "Облака"

Так, в 2019 году команда фонда доехала практически до Монголии. В ходе предыдущих автопробегов удалось посетить села Акташ и Турочак. Там более 100 семей и 230 детей получили вещевую и продуктовую помощь.

Самое главное, что нас очень ждут жители села. Основатель фонда Джамиля Семененко вспоминает, что в один из пробегов волонтеров несколько часов ждали люди, потому что пришли задолго до открытия пункта приема. Людям нужна поддержка, поэтому мы едем.

Мы приглашаем в автопробег волонтеров и автоволонтеров. Сейчас доступно всего 15 мест, поэтому торопитесь зарегистрироваться.

Стоимость участия в автопробеге «Сердце Алтая — 2020» составляет 5000 рублей.

В эту сумму входить:
  • ГСМ из расчета 10−12 литров на 100 км. по маршруту Барнал-Онгудай-Барнаул;
  • Организованное питание 2 раза в день, перекусы и вода;
  • Проживание участника в домиках на базе Семинского перевала.

Генеральным спонсором автопробега является компания «Кочевник Тур».

Фонд «Облака»
Фонд «Облака»
Фонд «Облака»
Фонд «Облака»

За несколько дней интенсивной работы волонтеры и команда фонда «Облака» успеет расфасовать продуктовые наборы, рассортировать вещи, раздать нуждающимся необходимые товары, а также оказать разные консультации от специалистов.

Выходные дни отводятся на отдых в компании единомышленников. Мы хотим познакомиться с волонтерами и вместе подготовить направления работы волонтерской команды.

Мы надеемся на вашу поддержку!

Регистрация будет открыта до 10 октября.

По любым вопросам вы можете обратить к сотрудникам фонда «Облака» по номеру телефона: +7 (385) 259-01-80.

Информация о стоимости действительна на момент публикации.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость