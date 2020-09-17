Так, в 2019 году команда фонда доехала практически до Монголии. В ходе предыдущих автопробегов удалось посетить села Акташ и Турочак. Там более 100 семей и 230 детей получили вещевую и продуктовую помощь.
Самое главное, что нас очень ждут жители села. Основатель фонда Джамиля Семененко вспоминает, что в один из пробегов волонтеров несколько часов ждали люди, потому что пришли задолго до открытия пункта приема. Людям нужна поддержка, поэтому мы едем.
Мы приглашаем в автопробег волонтеров и автоволонтеров. Сейчас доступно всего 15 мест, поэтому торопитесь зарегистрироваться.
Стоимость участия в автопробеге «Сердце Алтая — 2020» составляет 5000 рублей.
- ГСМ из расчета 10−12 литров на 100 км. по маршруту Барнал-Онгудай-Барнаул;
- Организованное питание 2 раза в день, перекусы и вода;
- Проживание участника в домиках на базе Семинского перевала.
Генеральным спонсором автопробега является компания «Кочевник Тур».
За несколько дней интенсивной работы волонтеры и команда фонда «Облака» успеет расфасовать продуктовые наборы, рассортировать вещи, раздать нуждающимся необходимые товары, а также оказать разные консультации от специалистов.
Выходные дни отводятся на отдых в компании единомышленников. Мы хотим познакомиться с волонтерами и вместе подготовить направления работы волонтерской команды.
Мы надеемся на вашу поддержку!
Регистрация будет открыта до 10 октября.
По любым вопросам вы можете обратить к сотрудникам фонда «Облака» по номеру телефона:
Информация о стоимости действительна на момент публикации.