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Жизнь

Регистрацию браков и разводов предложено отложить

Минюст России в связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции Covid-19, предлагает временно приостановить регистрацию и расторжению браков в стране, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

«Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Дату заключения брака, которая была определена ранее, следует перенести как минимум на июнь текущего года, указывает ведомство.

«В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных», — подчеркивается в сообщении.

Данные

Ранее оперативный штаб обнародовал данные по ситуации с коронавирусом в России (на 31 марта). За минувшие сутки — 500 новых случаев заражений.

Они зарегистрированы в 24 регионах. Таким образом, вирус охватил почти всю страну. Наличие инфекции подтверждено в 73 регионах.

Общее количество инфицированных 31 марта — 2337 человек.

Растет и количество смертей. За сутки умерли еще восемь человек, всего 17 летальных случаев. Одновременно оперативный штаб сообщает о 55 случаях выздоровления.

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