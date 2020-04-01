Регистрацию браков и разводов предложено отложить

«Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Дату заключения брака, которая была определена ранее, следует перенести как минимум на июнь текущего года, указывает ведомство.
«В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных», — подчеркивается в сообщении.
Данные
Ранее оперативный штаб обнародовал данные по ситуации с коронавирусом в России (на 31 марта). За минувшие сутки — 500 новых случаев заражений.
Они зарегистрированы в 24 регионах. Таким образом, вирус охватил почти всю страну. Наличие инфекции подтверждено в 73 регионах.
Общее количество инфицированных 31 марта — 2337 человек.
Растет и количество смертей. За сутки умерли еще восемь человек, всего 17 летальных случаев. Одновременно оперативный штаб сообщает о 55 случаях выздоровления.