«Регулярно осматриваем»: Минздрав прокомментировал ситуацию с брошенной в Барнауле пенсионеркой

Минздрав Алтайского края сообщил, что врачи горбольницы № 11 регулярно осматривают пенсионерку Надежду Шадрину, которая, по словам волонтеров, оказалась в бедственном состоянии. Женщина когда-то была известным в городе врачом-гинекологом. Об этом сообщил паблик Barnaul22.

«Отказывается от госпитализации»: что говорят о пенсионерке органы власти

В Минздраве рассказали, что последние раз медработники посетили женщину 4 октября. Ей неоднократно предлагали лечь в больницу, но она отказывается от госпитализации.

Родственникам женщины тоже рекомендовали госпитализировать Нину Шадрину и добавили, что работу с ней продолжат.

30 сентября у женщины были сотрудники соцзащиты. Они предложили ей социально обслуживание на дому или размещение в стационарном соцучреждении, она отказалась.

«Глаза в гное , волосы не расчесаны»: что говорят волонтеры о состоянии пенсионерки

Волонтеры продолжают негодовать. По их мнению, власти заботятся о пожилой женщине явно недостаточно. 5 октября группа неравнодушных горожан провела генеральную уборку в квартире пенсионерки. Они разобрали вещи и вынесли пять больших мешков мусора, наняли двух женщин, которые помыли пол и ванную.

Сами волонтеры перестелили кровать пожилой женщины, переодели ее в новую и чистую одежду, обработали пролежни.

Александра Подкорытова,

жительница Барнаула , волонтер:

К чему я все так подробно описала. Везде читаю, что спецслужбы провели обработку квартиры и женщины, все под контролем. На меня это не похоже, обычно, я только выражаю благодарность людям и прошу не указывать мою фамилию. Сейчас молчать не могу. Просто, к примеру, сегодня мы там были, завтра не сможем, будем надеяться, что за ней присмотрят службы, обработают и помоют, но, после того, как посмотрели в каком она виде и квартира, я в этом не уверена! Утром ее мыли женщины за деньги, как нам передали, но, поверьте мне, она была грязной и не обработаны болячки, везде пролежни, глаза в гное, волосы не расчесаны. Мне так не хочется писать такие подробности о таком великом человеке, описывать ее немощность, но тогда все будут думать, что все под контролем!

В 2013 году Надежда Петровна Шадрина потеряла сына и перестала заботиться о себе. Из родственников у нее осталось два брата — они живут в других городах. 1,5 месяца назад состояние женщины сильно ухудшилось, она не может заботиться о себе и вести домашнее хозяйство. По словам коллег, раньше заведующая гинекологическим отделением шинного завода выглядела роскошно, носила французские духи и золотые украшения.

Надежда Петровна Шадрина , пенсионерка. vk.com/barneos22

Федеральные власти высоко оценили службу по заботе о пожилых на Алтае

На сайте регионального Минздрава 4 октября опубликована новость о том, что федеральная чиновница высоко оценила организованную в крае службу по заботе о пожилых людях (гериатрическая служба).

Светлана Свищева,

заместитель руководителя Федерального центра координации деятельности субъектов РФ по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»: