Река Барнаулка сбросила ледяные оковы. Фото

Река Барнаула 27 марта попала в объектив корреспондента altapress.ru. Ледяная кромка на бурной речке еле держится и вот-вот совсем растает.

Накануне читатели altapress.ru поделились фотографиями Катуни, которая тоже освободилась от ледяного панциря.

Значит, совсем скоро подвижки льда будут и на Оби. Ждем.