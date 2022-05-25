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Жизнь

Реконструкция моста на Новом рынке в Барнауле будет стоить дороже, чем планировалось ранее

Стоимость цен на стройматериалы требует пересмотра сметная стоимость контракта. Об этом «Толку» сообщил руководитель Барнаульского ДСУ № 4 Николай Данилин.

На мосту в районе Нового рынка начался демонтаж.
На мосту в районе Нового рынка начался демонтаж.
Анна Зайкова, altapress.ru

Подрядчик уже обсудил такую возможность с городской администрацией. Осталось провести расчеты и пройти госэкспертизу.

Напомним, изначально снести и построить новый мост планировалось за 1,7 млрд рублей. Однако сейчас металл сильно вырос в цене.

Подрядчик намерен воспользоваться нормативными документами, которые разрешают пересчитать цену по уже заключенным госконтрактам — и прибавить до 30% от их стоимости.

Сейчас Барнаульское ДСУ № 4 уже получили часть денег для выполнения работ — 507 млн рублей, что составляет 30% от нынешней цены контракта. 200 млн из них как раз пойдут на предоплату тюменскому поставщику металлоконструкций.

Напомним, демонтаж моста на Новом рынке начался 23 мая. Как это было — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

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