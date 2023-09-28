Реконструкцию котельной завершили на Змеиногорском тракте в Барнауле

В Барнауле завершены работы по реконструкции котельной на Змеиногорском тракте, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В Барнауле завершены работы по реконструкции котельной на Змеиногорском тракте.

Котельная была построена и введена в эксплуатацию в 1978 году и является единственным источником теплообеспечения жителей в микрорайоне Школа садоводов. От данного объекта подключено шесть многоквартирных жилых домов, детский сад №211, два здания Алтайского политехнического техникума.

В 2023 году в рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению был выполнен перевод котельной по адресу Змеиногорский тракт, 120п из парового режима работы в водогрейный.

В Барнауле завершены работы по реконструкции котельной на Змеиногорском тракте. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

В ходе работ было демонтировано старое котельное тепломеханическое оборудование и установлены новые мощные газовые котлы. Всего установлено три котла: один основной, резервный и один менее мощный котел для работы в теплое время года.

Отмечается, что данный режим работы котельного оборудования, в случае пиковых нагрузок и аварийных ситуаций, полностью обеспечивает взаимодополнение и заменяемость котлов, чего не позволяло старое паровое оборудование.

В рамках программы обновления котельного оборудования в Барнауле ведется реконструкция семи котельных, пять из которых из котельных угольного типа переведут в газовый режим работы. Еще на двух котельных будет выполнена переустановка газового оборудования, — отметил директор АО «Барнаульская генерация» — «Барнаульская теплосетевая компания» Александр Гросс.

В Барнауле завершены работы по реконструкции котельной на Змеиногорском тракте. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

По его словам, на эти цели в целом будет затрачено 300 млн рублей, а непосредственно стоимость реконструкции объекта составила 75 млн рублей.

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин уточнил, что в настоящее время котельная уже запущена в работу, тепло в дома подано, проводится пуско-наладка оборудования, настройка гидравлических и температурных режимов.

Работа одного из котлов уже запущена, в жилые дома и остальные объекты, в том числе детский сад, подано тепло и горячая вода. Работы по строительной части, наведению порядка, обеспечению безопасности на территории котельной будут проводиться до конца текущего года, — добавил Сергей Татьянин.

Также заместитель главы администрации города подчеркнул, что в Барнауле продолжается запуск отопления. На сегодняшний день к теплу подключены все школы, все детские сады, идет запуск отопления в медицинских учреждениях, учреждениях дополнительного образования. В жилом фонде к теплу уже подключили более 75% всех многоквартирных домов.