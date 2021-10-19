Рекордные 374 новых случая коронавируса подтвердилось за день в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 374 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровело 98 пациентов, умерло 29 человек, сообщили 19 октября в оперштабе.

В тяжелом состоянии находятся 782 человека, из них 276 на аппаратах ИВЛ.

Всего в больницах с ковидом 3 557 пациентов и 431 с вирусной пневмонией.

В резерве 521 коечное место.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 83 471 человека. Выздоровели 60 578 человек. Умерло 5 953 пациента.

Новые случаи