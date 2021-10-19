Рекордные 374 новых случая коронавируса подтвердилось за день в Алтайском крае

В тяжелом состоянии находятся 782 человека, из них 276 на аппаратах ИВЛ.
Всего в больницах с ковидом 3 557 пациентов и 431 с вирусной пневмонией.
В резерве 521 коечное место.
Общее число заболевших с начала пандемии достигло 83 471 человека. Выздоровели 60 578 человек. Умерло 5 953 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 115,
- Бийск — 39,
- Рубцовск — 32,
- Заринск — 15,
- Камень на Оби — 13,
- Зональный и Немецкий национальный районы — по 10,
- Бийский, Курьинский районы — по 8,
- Волчихинский, Павловский, Рубцовский, Топчихинский районы — по 7,
- Алейский, Змеиногорский, Усть-Калманский районы — по 6,
- Калманский, Ключевский, Локтевский, Табунский, Третьяковский, Шипуновский районы — по 5,
- Тальменский, Троицкий районы — по 4,
- Славгород, Новоалтайск, Первомайский, Целинный районы — по 3,
- Алейск, Благовещенский, Быстроистокский, Егорьевский, Красногорский, Смоленский, Солонешенский, Усть-Пристанский районы — по 2,
- Белокуриха, Бурлинский, Косихинский, Кулундинский, Михайловский, Новичихинский, Родинский, Романовский, Советский, Солтонский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы — по 1.