19 октября 9°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Рекордные 374 новых случая коронавируса подтвердилось за день в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 374 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровело 98 пациентов, умерло 29 человек, сообщили 19 октября в оперштабе.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

В тяжелом состоянии находятся 782 человека, из них 276 на аппаратах ИВЛ.

Всего в больницах с ковидом 3 557 пациентов и 431 с вирусной пневмонией.

В резерве 521 коечное место.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 83 471 человека. Выздоровели 60 578 человек. Умерло 5 953 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 115,
  • Бийск — 39,
  • Рубцовск — 32,
  • Заринск — 15,
  • Камень на Оби — 13,
  • Зональный и Немецкий национальный районы — по 10,
  • Бийский, Курьинский районы — по 8,
  • Волчихинский, Павловский, Рубцовский, Топчихинский районы — по 7,
  • Алейский, Змеиногорский, Усть-Калманский районы — по 6,
  • Калманский, Ключевский, Локтевский, Табунский, Третьяковский, Шипуновский районы — по 5,
  • Тальменский, Троицкий районы — по 4,
  • Славгород, Новоалтайск, Первомайский, Целинный районы — по 3,
  • Алейск, Благовещенский, Быстроистокский, Егорьевский, Красногорский, Смоленский, Солонешенский, Усть-Пристанский районы — по 2,
  • Белокуриха, Бурлинский, Косихинский, Кулундинский, Михайловский, Новичихинский, Родинский, Романовский, Советский, Солтонский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы — по 1.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость