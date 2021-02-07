Рекордный экологический штраф заплатит компания российского олигарха

Деньги будут направлены в резервный фонд правительства России и в дальнейшем потрачены на восстановление экологии в районе Норильска.
Сам Владимир Потанин уже поспешил заявить, что вся эта история станет для него «хорошим уроком» и что его компания выполняет все указания президента России Владимира Путина.
Напомним: разлив топлива в Норильске на дороге, ведущей к ТЭЦ-3, произошел в мае 2020 года. Около 21 тыс. тонн дизельного топлива попали в почву и воду из-за якобы образовавшихся трещин в специальных топливных хранилищах.
Губернатор Красноярского края Александр Усс и мэр Норильска Ринат Ахметчин получили тогда страшную выволочку от президента Путина за то, что несвоевременно сообщили в Кремль об экологической катастрофе.
Рината Ахметчина отстранили от должности главы города, приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты, пишут «Ведомости».
Что касается Усса, то его рейтинг в администрации президента изрядно пошатнулся после этой истории и, вероятно, в сентябре он вынужденно покинет свой пост.
Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко, как куратор национального проекта «Экология», назвала решение арбитражного суда «историческим».
Виктория Абрамченко,
вице-премьер правительства РФ:
Сегодняшнее решение говорит о том, что ни одно нарушение в сфере экологии не может остаться без внимания со стороны государства. Ключевым изменением должно стать отношение собственников крупных, опасных производств к тому, как они модернизируют своё производство. Необходимо вкладывать средства в модернизацию производства, внедрение наилучших доступных технологий для того, чтобы не допускать таких аварий. Гораздо дешевле модернизировать производство, чем возмещать ущерб в объёме 146 млрд рублей.