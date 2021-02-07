Рекордный экологический штраф заплатит компания российского олигарха

«Норильский никель» Владимира Потанина заплатит штраф в размере 146,2 млрд рублей за нанесенный вред от разлива топлива. Решение 5 февраля вынес Арбитражный суд Красноярского края.

Деньги будут направлены в резервный фонд правительства России и в дальнейшем потрачены на восстановление экологии в районе Норильска.

Сам Владимир Потанин уже поспешил заявить, что вся эта история станет для него «хорошим уроком» и что его компания выполняет все указания президента России Владимира Путина.

Напомним: разлив топлива в Норильске на дороге, ведущей к ТЭЦ-3, произошел в мае 2020 года. Около 21 тыс. тонн дизельного топлива попали в почву и воду из-за якобы образовавшихся трещин в специальных топливных хранилищах.

Губернатор Красноярского края Александр Усс и мэр Норильска Ринат Ахметчин получили тогда страшную выволочку от президента Путина за то, что несвоевременно сообщили в Кремль об экологической катастрофе.

Александр Усс прибыл в Норильск на место разлива нефтепродуктов. krskstate.ru.

Рината Ахметчина отстранили от должности главы города, приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты, пишут «Ведомости».

Что касается Усса, то его рейтинг в администрации президента изрядно пошатнулся после этой истории и, вероятно, в сентябре он вынужденно покинет свой пост.

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко, как куратор национального проекта «Экология», назвала решение арбитражного суда «историческим».

Виктория Абрамченко. stavreg.ru.

Виктория Абрамченко,

вице-премьер правительства РФ: