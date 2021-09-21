Рекордное число летальных случаев коронавируса произошло в Алтайском крае

В тяжелом состоянии находятся 520 человек, 222 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.
В резерве 622 коечных места.
Всего в госпиталях 2 630 пациентов с коронавирусом и 352 с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших с начала пандемии достигло 75 437 человек, выздоровели всего 58 417 человек, умерло 5 218 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 69,
- Бийск — 22,
- Рубцовск — 19,
- Заринск — 15,
- Новоалтайск, Шипуновский район — по 8 заболевших,
- Локтевский, Тальменский районы — по 7 заболевших,
- Бийский, Троицкий районы — по 6 заболевших,
- Змеиногорский, Зональный, Павловский, Усть-Калманский районы — по 5 заболевших,
- Камень-на-Оби, Волчихинский, Егорьевский, Курьинский, Первомайский, Угловский районы — по 4 заболевших,
- Алейский, Алтайский, Косихинский, Михайловский, Новичихинский, Ребрихинский районы — по 3 заболевших,
- Белокуриха, Краснощековский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
- Быстроистокский, Солонешенский, Солтонский, Третьяковский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
По данным на утро 21 сентября в регионе прививается 671 038 человек: 105 363 человека получили первую прививку и 562 080 — оба компонента вакцины. 3 595 человек получили повторную вакцинацию.