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Жизнь

Рекордное число летальных случаев коронавируса произошло в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 240 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 375 пациентов, умерло рекордное количество — 28 человек. Об этом сообщили 21 сентября в оперштабе.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

В тяжелом состоянии находятся 520 человек, 222 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

В резерве 622 коечных места.

Всего в госпиталях 2 630 пациентов с коронавирусом и 352 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 75 437 человек, выздоровели всего 58 417 человек, умерло 5 218 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 69,
  • Бийск — 22,
  • Рубцовск — 19,
  • Заринск — 15,
  • Новоалтайск, Шипуновский район — по 8 заболевших,
  • Локтевский, Тальменский районы — по 7 заболевших,
  • Бийский, Троицкий районы — по 6 заболевших,
  • Змеиногорский, Зональный, Павловский, Усть-Калманский районы — по 5 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Волчихинский, Егорьевский, Курьинский, Первомайский, Угловский районы — по 4 заболевших,
  • Алейский, Алтайский, Косихинский, Михайловский, Новичихинский, Ребрихинский районы — по 3 заболевших,
  • Белокуриха, Краснощековский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
  • Быстроистокский, Солонешенский, Солтонский, Третьяковский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.

По данным на утро 21 сентября в регионе прививается 671 038 человек: 105 363 человека получили первую прививку и 562 080 — оба компонента вакцины. 3 595 человек получили повторную вакцинацию.

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