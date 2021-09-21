Рекордное число летальных случаев коронавируса произошло в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 240 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 375 пациентов, умерло рекордное количество — 28 человек. Об этом сообщили 21 сентября в оперштабе.

В тяжелом состоянии находятся 520 человек, 222 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

В резерве 622 коечных места.

Всего в госпиталях 2 630 пациентов с коронавирусом и 352 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 75 437 человек, выздоровели всего 58 417 человек, умерло 5 218 пациентов.

Новые случаи

Барнаул — 69,

Бийск — 22,

Рубцовск — 19,

Заринск — 15,

Новоалтайск , Шипуновский район — по 8 заболевших,

Шипуновский район — по 8 заболевших, Локтевский , Тальменский районы — по 7 заболевших,

Тальменский районы — по 7 заболевших, Бийский , Троицкий районы — по 6 заболевших,

Троицкий районы — по 6 заболевших, Змеиногорский , Зональный , Павловский , Усть-Калманский районы — по 5 заболевших,

Зональный Павловский Усть-Калманский районы — по 5 заболевших, Камень-на-Оби , Волчихинский , Егорьевский , Курьинский , Первомайский , Угловский районы — по 4 заболевших,

Волчихинский Егорьевский Курьинский Первомайский Угловский районы — по 4 заболевших, Алейский , Алтайский , Косихинский , Михайловский , Новичихинский , Ребрихинский районы — по 3 заболевших,

Алтайский Косихинский Михайловский Новичихинский Ребрихинский районы — по 3 заболевших, Белокуриха , Краснощековский , Топчихинский районы — по 2 заболевших,

Краснощековский Топчихинский районы — по 2 заболевших, Быстроистокский , Солонешенский , Солтонский , Третьяковский , Чарышский районы — по 1 заболевшему.

По данным на утро 21 сентября в регионе прививается 671 038 человек: 105 363 человека получили первую прививку и 562 080 — оба компонента вакцины. 3 595 человек получили повторную вакцинацию.