Рекордное количество молодежи хочет уехать из России

53% россиян в возрасте 18−24 лет хотели бы уехать из России. Это рекордный показатель за последние 10 лет. Таковы данные опроса россиян от «Левада-центра», сообщили «Ведомости».

В среднем о желании уехать из России сообщили 21%. Среди основных причин — беспокойство за будущее детей (45%), а также экономическая ситуация (40%) и политическая обстановка (33%).

Среди тех, кто хотел бы уехать, меньше сторонников президента Владимира Путина, чем среди тех, кто не задумывается об эмиграции (54% против 73%). Также среди думающих об отъезде больше готовых принимать участие в протестных акциях (33% против 17%).

При этом среди тех, кто не задумывается об эмиграции, 36% считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.

В опросе приняли участие 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 регионов России.

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59%, следует из представленного в ноябре опроса Московского центра Карнеги и «Левада-центра». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на это ответил, что «желание перемен присутствует всегда в обществе».