25 июля
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Жизнь

Рекордное количество зависимых от порно нуждаются в помощи в европейской стране

В Великобритании зафиксировали рекордное количество порнозависимых. Они все обратились за помощью к психологам. Об этом сообщает The Sun.

Секс.
Секс.
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По данным издания, в Туманном Альбионе за год на 25% выросло число людей с нездоровой зависимостью от порнографии.

Так в Шотландии их число выросло на тысячу человек - с 584 до 1582 человек, то есть на 170%. В Англии этот показатель поднялся на 15 % — с 8506 до 9840 человек.

Главы Британской группы по лечению зависимостей считает, что данная проблема связана со временем пандемии COVID-19. Во время карантина многие британцы начали чаще смотреть контент для взрослых и вскоре пристрастились к нему.

Также зависимость может быть связана с растущей популярностью онлайн-сервисов вроде OnlyFans, где пользователи могут взаимодействовать с моделями.

Ранее фантазирующим о другом человеке во время секса с любимым партнером дали интересный совет.

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