Ремонт алтайских дорог по нацпроекту идет с опережением графика

Ремонт транспортных магистралей в Алтайском крае в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет с опережением графика, заявил глава регионального минтранса Александр Дементьев.

Об этом краевой министр рассказал в ходе онлайн-конференции, прошедшей 27 мая. «Хорошая погода и своевременная подготовка позволили выйти на объекты, работы по которым предусмотрены нацпроектом, раньше практически на месяц», — отметил глава регионального ведомства.

По его словам, благодаря этому, дорожники опережают график на 15 — 18%.

Также Александр Дементьев подчеркнул, что нацпроект играет огромную роль в развитии дорожной отрасли Алтая. В рамках реализации национального проекта было заключено соглашение между правительством Алтайского края, минтрансом России и Росавтодором.

Что касается основных показателей, которые должны быть достигнуты по итогам реализации проекта, то по итогу доля протяженности дорожной сети Барнаульской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, к их транспортно-эксплуатационному состоянию должна увеличиться до 70,7%.

Ремонт алтайских дорог по нацпроекту. Дмитрий Лямзин. Ремонт алтайских дорог по нацпроекту. Анна Зайкова. Ремонт алтайских дорог по нацпроекту. Дмитрий Лямзин.

В Бийске протяженность дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, планируется довести до 60,8%.

Что касается дорог регионального значения, то их долю, соответствующую нормативным требованиям, необходимо довести до 40% от общей протяженности.

Кроме того, благодаря реализации нацпроекта планируется снизить количество мест концентрации ДТП. В 2020 году должно произойти снижение до 83%.

Также реализация национального проекта позволит увеличить количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения и обеспечить рост числа размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств.

По словам Александра Дементьева, контракты для достижения показателя по увеличению доли нормативного состояния дорог заключены в объеме 100%. На 30% объектов работы уже ведутся.

Всего в рамках нацпроекта работы по ремонту, строительству и реконструкции автодорог запланированы на 127 объектах, среди которых 72 дороги регионального и межмуниципального значения, 35 улиц в Барнауле, 11 — в Бийске и 9 — в Новоалтайске.

Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Кроме того, дорожные работы будут проводиться по всем основным краевым направлениям. В приоритете властей и дорожников такие трассы, как Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, Алтай — Кузбасс, Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области, Алейск — Петропавловское — Смоленское.

Дороги, на которых ведутся работы, отбираются для попадания в нацпроект, исходя из интенсивности движения, расположения социально значимых объектов и мнения граждан.

В краевом Минтрансе подчеркивают, что в текущем строительном сезоне, по сравнению с предыдущим, намечено больше капиталоемких мероприятий.

Александр Дементьев,

глава регионального Минтранса: