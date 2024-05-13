Ремонт каких дорог волнует барнаульцев больше всего и приведут ли их в порядок в этом году

Барнаульцы высказались о проблемах на дорогах города и поинтересовались у председателя комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерия Ведяшкина, когда улицы приведут в порядок. Больше всего горожан волнует дорожная сеть Индустриального района.

Команды подрядчикам и «еще подумают»

Популярными для вопросов стали ул. 280-летия Барнаула и 65 лет Победы.

Например, сразу двое барнаульцев, Сергей и Регина, пожаловались, что пока на ул. 280-летия идет ремонт, грузовики объезжают перекрытый участок по тротуару. Они попросили поставить ограждение, чтобы сохранить пешеходную дорожку, а заодно и жизни пешеходов. Ведяшкин заверил их, что подрядчик выполнит просьбу и установит блоки для ограничения движения.

Еще одна горожанка поинтересовалась, когда на пересечении ул. 280-летия Барнаула с ул. 65 лет Победы появится пешеходный переход – переживает, что детям небезопасно идти через дорогу.

Ремонт дорог в Барнауле. barnaul.org

Похожей проблемой озаботилась Светлана, спросив, планируется ли установить светофоры на пересечении ул. 65 лет Победы и Сергея Семенова, поскольку очень много детей перебегают этот перекресток

Тут председатель комитета был менее решителен. Ответ был одинаковый на оба вопроса: над необходимостью регулируемого пешеходного перехода и светофоров подумают после строительства дорог.

Ремонт дорог в Барнауле. barnaul.org

«Полагается статья и штраф»

Однако больше всего барнаульцев волнуют дороги в районе Павловского тракта, ул. Попова и Солнечной Поляны.

Так, жительница дома 257 на Павловском тракте уже пять лет не может добиться комфорта для себя и своих соседей. По ее словам, все эти годы из комитета приходят одни отписки, пока обе подъездные дороги к дому утопают в ямах, а после дождей превращаются в болота.

«Одну дорогу засыпали щебнем, и на этом все. Но проблему это не решило. Как-то нам даже предложили отремонтировать все самостоятельно, но, во-первых, за это полагается статья и штраф. А во-вторых, эти дороги находятся в собственности города. По ним невозможно не только ездить, но и ходить пешком. Про доступную среду для инвалидов промолчу», — сетует она.

Впрочем, Валерий Ведяшкин успокоил ее, что на этом участке уже запланировали ремонт в грядущем сезоне. Изменится ли что-нибудь – узнаем только осенью.

Ремонт дорог в Барнауле. barnaul.org

Попрощались с подвеской

Горожанин Александр поинтересовался, возможно ли изменить движение на перекрестке Павловского тракта и ул. Попова. А точнее – организовать поворот с ул. Попова на Павловский тракт в обе стороны, чтобы предотвратить разрушение переездов и скапливание пробок.

Ведяшкин отметил, что такое движение специально сделано для исключения левого поворота с ул. Попова на Павловский тракт в обоих направлениях. Поскольку такой маневр, подчеркнул он, один из самых опасных. Особенно учитывая, что на ул. Попова ходят трамваи, а движение автомобилей интенсивное. Поэтому реорганизация в ближайшее время не планируется.

Ремонт дорог в Барнауле. barnaul.org

На этом же участке сразу несколько жителей Барнаула попрощалась с подвеской: говорят, что на развороте через трамвайные пути ужасные ямы. Одна из горожанок отметила, что некоторым автомобилистам приходится поворачивать на «встречке» или искать объезд, что, конечно, сильно увеличивает время в пути.

Председатель комитета заверил всех, что переезд отремонтируют в этом году.

Остается ждать результат

Еще несколько водителей пожаловались на плохое состояние дороги между Павловским трактом и ул. Взлетной. И на тротуары вдоль нее: «После строительства ЖК «Норд» они пришли в негодность, застройщик не навел за собой порядок. Деревья сломаны, газоны испорчены, кругом строительный мусор», – возмущеается Елена.

Оказалось, что и этот участок уже включили в план на 2024 год: водителям и пешеходам остается только ждать результат. Также специалисты отремонтируют малый Павловский тракт от ул. Попова до ул. Солнечной Поляны.

Ремонт дорог в Барнауле. barnaul.org

Кроме того, в приоритете у дорожников оказался переезд через рельсы на ул. Попова между остановками Павловский тракт и ул. Цветочная. Некоторые барнаульцы обратили внимание, что асфальт там давно раскрошился, а рельсы торчат и мешают проезду.

Между тем в Барнауле на текущий ремонт дорог из бюджета города выделили более 160 млн рублей. Их потратят на ремонт не только дорог и тротуаров, но и колодцев, остановок и подходов к пешеходным переходам, а также на укладку искусственных неровностей. Общая площадь ремонта составит более 100 тыс. кв. м.

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