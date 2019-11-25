26 ноября 2019 года в Алтайском государственном институте культуры состоится открытие после капитального ремонта здания общежития № 1 на улице Гущина, приуроченное 45-летию основания АГИК.

Общежитие № 1 было сдано в эксплуатацию в год основания института, в связи с постоянным поддержанием материальной базы, конструкций и элементов объекта — здание отслужило двойной срок с безаварийной работой коммуникаций.

В 2014 году учредителем АГИК — Министерством культуры РФ были выделены необходимые средства на проведение ремонта. За эти годы освоено 32 млн. рублей! В здании проведены замена кровли, реконструкция коридорных витражей и установка пластиковых окон, сделаны ремонт фасада и балконов. В этом году полностью выполнен ремонт жилых комнат и комнат отдыха, кухонь и коридоров. Все комнаты и места общего пользования оснащены новой мебелью и техникой. Кроме этого проведен ремонт учебного театра (построена новая деревянная сцена и установлено профессиональное световое оборудование), в котором в режиме 24/7 идут репетиции и показы студенческих спектаклей. Особый подарок студентам — спортивная площадка, а также благоустроенная территория с зелеными насаждениями и скамейками для отдыха.

Ремонт общежития АГИК Архив АГИК

Руководство института надеется, что такой подарок порадует наших студентов, комфорт и уют будут способствовать качественной подготовке к учебным занятиям и хорошему отдыху!

Торжественное открытие — инициатива студенческого совета общежития, в котором проживают обучающиеся хореографического и музыкального факультетов и факультета художественного творчества. Ребята подготовили для представителей подрядчика, гостей и руководства вуза музыкально-спортивный подарок и театральное представление.