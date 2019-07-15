Ремонтная программа Алтайского филиала Россети Сибирь выполнена более чем наполовину

В 2019 году на реализацию ремонтной программы в Алтайском крае направлено около 500 миллионов рублей. С момента старта ремонтной программы алтайские энергетики выполнили ремонт 3 800 километров воздушных линий (ВЛ) электропередачи различного класса напряжения, произвели замену более тысячи опор на ВЛ 0,4−110 киловольт (кВ). Выполнен ремонт 80 подстанций разного класса напряжения. В летний период персонал крупнейшей электросетевой компании региона особое внимание уделяет такому виду работ, как расчистка просек на трассах ВЛ. В настоящее время в зоне обслуживания Алтайского филиала расчищено более тысячи гектар просек. Своевременное спиливание деревьев, кустарников под линиями электропередачи не только позволяет обеспечить их надежное функционирование. Чистые просеки являются дополнительным противопожарным средством.

Павел Акилин,

генеральный директор компании «Россети Сибирь»:

Ремонты на ЛЭП ведутся в основном своими силами, без привлечения подрядчиков. Сотрудники компании меняют опоры, изоляторы, провода линий, ремонтируют сопутствующее оборудование, распределительные пункты, трансформаторные подстанции, чтобы в период пиковых нагрузок сети работали надежно, снабжая электричеством города, поселки и предприятия на всей территории присутствия Россети Сибирь. С учетом того, что по сезонным и климатическим условиям Сибири, пик ремонтной кампании приходится на 2−3 кварталы, заданные темпы позволят обеспечить всем филиалам компании достойное прохождение подготовки к отопительному сезону 2019−2020 года.

На всей территории присутствия компании «Россети Сибирь» энергетики уже выполнили ремонт около 14,3 тысяч километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, произвели замену 13 094 опор на ВЛ 0,4−110 кВ, а также замену неизолированного провода на самонесущий изолированный провод, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей.

Результат своевременно проведенных ремонтов этого и предыдущих периодов — снижение количества технологических нарушений: по итогам первого полугодия их число сократилось практически вдвое по сравнению с предыдущим периодом. Более, чем на 50% сократилась и суммарная продолжительность нарушений в сетях напряжением 6−110 киловольт.