Ремонтная программа Алтайского филиала Россети Сибирь выполнена почти на 70 процентов от плана

Петропавловский район электрических сетей (РЭС) имеет две особенности. Во-первых, в его зоне обслуживания сосредоточено большое количество предприятий аграрного сектора и перерабатывающей промышленности. Именно здесь производят экологически чистые продукты, которые пользуются спросом не только у жителей региона, но и за его пределами. Во-вторых, Петропавловский РЭС — это сложный рельеф предгорья и большие расстояния. Например, удаленность некоторых населенных пунктов от центральной базы составляет более 100 километров. Для обеспечения надежного электроснабжения всех предприятий, которых здесь насчитывается около 150, и более 30 тысяч жителей Петропавловского, Быстро-Истокского и Солонешенского районов Алтайского края персонал РЭС и ведет ремонт объектов электросетевого хозяйства.

Петропавловский район электрических сетей (РЭС) имеет две особенности. Во-первых, в его зоне обслуживания сосредоточено большое количество предприятий аграрного сектора и перерабатывающей промышленности. Именно здесь производят экологически чистые продукты, которые пользуются спросом не только у жителей региона, но и за его пределами. Во-вторых, Петропавловский РЭС — это сложный рельеф предгорья и большие расстояния. Например, удаленность некоторых населенных пунктов от центральной базы составляет более 100 километров. Для обеспечения надежного электроснабжения всех предприятий, которых здесь насчитывается около 150, и более 30 тысяч жителей Петропавловского, Быстро-Истокского и Солонешенского районов Алтайского края персонал РЭС и ведет ремонт объектов электросетевого хозяйства.

Владимир Скляров,

заместитель начальника Петропавловского РЭС:

Ремонтные работы выполняем своими силами, без привлечения подрядчиков. Мы отремонтировали 50 комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 104 линии электропередачи разного класса напряжения, заменили 105 аварийных опор, расчистили от древесно-кустарниковых растений 34,5 гектар просек в охранных зонах ЛЭП. Отмечу, что мы используем самые современные и качественные материалы, что увеличивает срок амортизации. В целом, тщательная подготовка оборудования нужна для того, чтобы в период пиковых нагрузок система работала надежно.

Всего в 2019 году на реализацию ремонтной программы в Алтайском крае направлено около 500 миллионов рублей. Основные виды работ: замена опор, изоляторов, провода ЛЭП, ремонт оборудования, распределительных пунктов, трансформаторных подстанций. Сегодня уже выполнен ремонт 4620 километров воздушных линий (ВЛ) электропередачи различного класса напряжения, произведена замена 1617 опор на ВЛ 0,4−110 киловольт (кВ). Выполнен ремонт 99 подстанций разного класса напряжения. Расчищено 1266 гектар просек ЛЭП.

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