«Ренессанс Косметик» поздравляет ветеранов с Днем Победы.

9 Мая — это не просто день, это великий праздник в честь великих людей. Мы помним об этом и в светлую дату от всей души хотим поздравить наших дорогих и любимых ветеранов.

Благодаря им мы имеем сильную и процветающую страну, развивающиеся города и кварталы, уникальные технологии, новейшие научные разработки. Пример их стойкости, мужества и героизма позволяет нам в любых, даже в самых трудных и тяжелых ситуациях чувствовать себя победителями и верить в свою Отчизну.

Под чистым голубым небом — счастливые ветераны и их благодарные внуки.

И в этот памятный день вручить им приятные подарки — это самое малое, что мы можем сделать.

Компания «Ренессанс Косметик» подготовила для ветеранов полезные наборы и при содействии волонтеров акции взаимопомощи #мывместе организовала их доставку. Внутри каждого набора — санитайзеры для дезинфекции рук и поверхностей, жидкое антибактериальное мыло, средство для мытья посуды со щадящими компонентами, а также другие полезные средства. Для нас очень ответственно и приятно поздравить этих самоотверженных людей, шедших вперед, рискуя жизнью, несмотря ни на что, ради нашего будущего.

Александр Гладышев,

директор «Ренессанс Косметик»:

Социальная помощь — одно из важнейших направлений деятельности компании. Забота о ветеранах — наш долг. Они настоящие герои, которыми мы можем смело гордиться, ведь благодаря им мы живем спокойно и уверенно. Желаем быть всегда счастливыми и никогда не унывать, ведь улыбка — это залог крепкого здоровья и долголетия!

«Ренессанс Косметик» неизменно принимает участие в благотворительных акциях, помогает детским домам и приютам, а так же поддерживает спортивные и музыкальные конкурсы, проекты в крае. Оказывает посильную помощь общественным и благотворительным фондам, ветеранскому движению.

О компании

«Ренессанс Косметик» обеспечивает миллионы потребителей качественными товарами по доступной цене вот уже более 20 лет, это одна из крупнейших компаний по производству косметики и бытовой химии.

Продукция распространяется по всей территории России от Калининграда до Сахалина, в странах СНГ — Азербайджане, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, а также и за их пределами — на территории Монголии и Китая.

В данный момент в компании насчитывается около 250 сотрудников, на предприятии имеется собственная уникальная научно-исследовательская лаборатория, в которой разрабатываются новые продукты по особым рецептурам.

Ежегодно «Ренессанс Косметик» успешно участвует в таких конкурсах, как «Лучший алтайский товар» и «100 лучших товаров России».