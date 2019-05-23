Барнаульский медлячок: рэперу Басте экстренно подыскали новую площадку для выступления

Концерт Басты, запланированный на 2 июня в ледовом дворце «Карандин-Арена», перенесли в спорткомплекс «Темп». Об этом 22 мая стало известно из Instagram. Директор ЛДС Максим Ничаев подтвердил этот факт. Поводом стало закрытие объекта по решению суда.

По словам Максима Ничаева, о том, что эксплуатация «Карадин-Арены» временно приостановлена, он уведомил организаторов концерта Басты 13 мая. В этот день суд в качестве обеспечительной меры по иску прокуратуры закрыл здание.

Афиша концерта Басты www.instagram.com/p/BxwKhYThiXm/

На тот момент о переносе концерта речи не шло.

22 мая организаторы уведомили руководство «Карандин-Арены» о расторжении договора аренды без каких-либо финансовых претензий. Сумма контракта составляла 350 тысяч рублей.

Где пройдет концерт Басты в Барнауле?

Новым местом выступления рэпера станет футбольный манеж «Темп», располагающийся по адресу проезд 1-й Балтийский, 9.

Как сообщил altapress.ru собственник спорткомплекса Александр Бродников, решение о проведении концерта на их базе было принято на этой неделе.

Вторая очередь футбольного манежа «Темп» почти готова. из архива редакции

По данным сайта kassy.ru, на танцполе, который скорее всего будет организован на самом футбольном поле, осталось 52 свободных места, в фан-зоне — 99.

Стоимость билетов от 1,6 тысяч рублей. Все ранее купленные билеты остаются действительными.