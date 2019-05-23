Барнаульский медлячок: рэперу Басте экстренно подыскали новую площадку для выступления

По словам Максима Ничаева, о том, что эксплуатация «Карадин-Арены» временно приостановлена, он уведомил организаторов концерта Басты 13 мая. В этот день суд в качестве обеспечительной меры по иску прокуратуры закрыл здание.
На тот момент о переносе концерта речи не шло.
22 мая организаторы уведомили руководство «Карандин-Арены» о расторжении договора аренды без каких-либо финансовых претензий. Сумма контракта составляла 350 тысяч рублей.
Где пройдет концерт Басты в Барнауле?
Новым местом выступления рэпера станет футбольный манеж «Темп», располагающийся по адресу проезд 1-й Балтийский, 9.
Как сообщил altapress.ru собственник спорткомплекса Александр Бродников, решение о проведении концерта на их базе было принято на этой неделе.
По данным сайта kassy.ru, на танцполе, который скорее всего будет организован на самом футбольном поле, осталось 52 свободных места, в фан-зоне — 99.
Стоимость билетов от 1,6 тысяч рублей. Все ранее купленные билеты остаются действительными.