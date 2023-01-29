Репликант Катюша и железный рыцарь. Пять необычных автомобилей, которые собрали и выставили на продажу в Алтайском крае

В день изобретения авто, altapress.ru собрал подборку самых необычных объявлений о продаже авто на Avito и Drom.ru. Там можно найти вездеходы разного калибра и огородные болиды «Формулы-1».

«Репликант Катюша»

Один из жителей села Шипуново собрал копию знаменитой «Катюши». Изготовил по чертежам. Не волнуйтесь, машина стреляет только игрушечными снарядами, которыми можно отпугивать огородных воришек. На сайте бесплатных объявлений красавица стоит 3 млн рублей.

Авто на полном ходу, подходит для реконструкций, выставок или на постамент, ширина менее 2,5 м (входит в габарит), — пишет объявитель.

Копия «Катюши». barnaul.drom.ru Копия «Катюши». barnaul.drom.ru

«Железный рыцарь»

Житель Хабар продает за 720 тыс. рублей железного «рыцаря» — вездеход-болотоход, покрытый сверкающей броней. Мужчина собрал его сам из разных частей других авто. По описанию на drom.ru, состояние автомобиля новое, коробка передач — автоматическая, а мощность 75 «лошадок».

Внутри вездеход очень даже мягкий: милое водительское сидение в цветочек и более скромное пассажирское.

Самособранный вездеход-болотоход. barnaul.drom.ru Самособранный вездеход-болотоход. barnaul.drom.ru

Международный день изобретения авто ежегодно отмечают 29 января 1886 года. Именно тогда немецкий конструктор Карл Бенц получил патент на первый автомобиль. Это был трехколесный двухместный экипаж. Он считается первым коммерчески доступным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания.

«Мини-Терминатор»

А вот житель Волчихи выставил на продажу миниатюрного убийцу снега и грязи, который проедет везде. Конструктор продает свою кроху за 310 тыс. рублей на drom.ru.

У машины есть фары дальнего света, зеркала заднего вида, отвал для снега, два пассажирских места и тент, который можно снять.

Самособранный вездеход. barnaul.drom.ru Самособранный вездеход. barnaul.drom.ru

«Лада на максималках»

Житель Рубцовска совместил кузов «Лады» с основой от гусеничного вездехода Caiman. На Avito такая стоит 300 тыс. рублей — котик в стоимость не входит. Автомобиль вмещает в себя восемь человек. Подача топлива идет через карбюратор, мощность — 23 л. с. Также у машины карданный привод.

Самособранный вездеход. www.avito.ru Самособранный вездеход. www.avito.ru

«Дачный болид «Формулы-1»

Продавец сам собрал этот багги и выставил на drom.ru за 50 тыс. рублей. Хозяин предостерегает, что машина не на ходу, хоть и выглядит «по-гоночному».

Тем не менее возможен обмен.

Самособранный автомобиль. barnaul.drom.ru Самособранный автомобиль. barnaul.drom.ru