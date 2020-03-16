Решала из Бийска. Уникальный мошенник-юрист гипнотизировал клиентов связями с большими чиновниками

Талантливой и неоднозначной личности лишился наукоград Бийск на ближайшие несколько лет — местный юрист частной практики Павел Суртаев отправился на четыре года в колонию за мошенничество. Он занимал офис в муниципальном «Бийском бизнес-инкубаторе» и так искусно входил в доверие к клиентам, что они верили его диким небылицам. Краевая прокуратура 11 марта посвятила деятельности Суртаева отдельный пресс-релиз, а Altapress.ru, разобрав эпизоды уголовного дела, не нашел ответ на вопрос: где же предел простоты человеческой?

Успел извиниться

Павел Суртаев — выходец из Горно-Алтайска. У него есть диплом техникума по специальности «Правоведение» и грамота за добросовестный труд в системе здравоохранения.

Перед тем, как выслушать суровый приговор суда, который определил ему четыре года лишения свободы, правовед Суртаев раскаялся. И принес извинения всем жителям Бийска, пострадавшим от его действий. К слову, в его уголовном деле лишь восемь потерпевших. Но смеем предположить, что пострадавших больше. Просто не все обратились в полицию.

По информации из пресс-релиза прокуратуры Алтайского края, Павел Суртаев «создал среди населения репутацию успешного юриста, имеющего связи в администрациях Барнаула и Бийска».

Профессиональное реноме он заработал не на ровном месте: судя по обсуждениям в соцсетях, достаточно много бийчан ранее уже обращались к Суртаеву за помощью и ее получали. С каждым клиентом Суртаев перед началом работы заключал договор. Впрочем есть и негативные отзывы: «Кинул!»

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Судя по хронологии уголовного дела, во все тяжкие он ринулся в 2017—2018 годах. Заключал договора с будущими потерпевшими, разместившись в кабинете № 211 инновационного «Бийского бизнес-инкубатора».

Часть своих обещаний юрист никогда не сумел бы выполнить в принципе. Как он потом сам объяснил следователю, ему крайне нужны были деньги на лечение заболевшего ребенка.

Кстати, к инновациям Суртаев все-таки имел отношение. Он трудился на фирму молодого ученого Максима Бочкарева, который занимался в муниципальном бизнес-инкубаторе разработкой напитков из продуктов переработки нетрадиционных масличных культур. Пока Бочкарев колдовал над будущим ореховым коктейлем, он сам разрешил юристу Суртаеву принимать в офисе № 211 потенциальных клиентов.

И понеслось.

Успех мошенников зависит от внушаемости клиента СС0

Все — в очередь!

Хитом Суртаева, принесшим ему наибольший криминальный доход, стала помощь жителям Бийска в получении несуществующих квартир в рамках несуществующих опять же бюджетных социальных программ.

Мошенническая схема выглядел так. По легенде юриста, у него были связи с нужными людьми в мэрии Бийска, администрации Барнаула, краевом учреждении «Региональное жилищное управление». Достаточно заплатить 70−100 тыс. рублей за оформление документов и 6,5 тыс. рублей — за его, Суртаева, человеческую помощь. И можно готовиться к новоселью.

Гражданка Рылеева (все фамилии потерпевших в этом материале изменены — Прим. Altapress.ru) узнала о Суртаеве от знакомой, которая «рекомендовала его, как хорошего юриста». «Я пришла в бизнес-инкубатор, — вспоминала на следствии Рылеева, — возле его офиса была очередь. Это вселило в меня уверенность в правильности обращения…».

Дама явилась в офис № 211 с такой проблемой: она оформила на себя кредит для другого человека, а тот перестал платить. Суртаев взялся ей помочь. Заключили договор, внесла оплату 8 тыс. рублей. А дальше происходило что-то трудно объяснимое.

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Из показаний Рылеевой:

Я познакомила Суртаева со своим мужем. Он стал приходить к нам в гости. И мы обратились к нему с просьбой оказать помощь в оформлении участка в собственность. За это заплатили 57 тыс. рублей. Потом рассказали Суртаеву, что в Казахстане перед нами у людей есть долг в размере 1,8 млн рублей. Он сказал, что у него там тоже есть связи и обещал помочь в возврате денег. За эту услугу мы заплатили 50 тыс. рублей.

По словам потерпевшей, у нее не было сомнений, что Суртаев выполнит обещанное: «Он постоянно рассказывал о том, что что-то делает и вскоре решит все наши вопросы».

Кульминацией этой трагикомедии стало участие четы Рылеевых в «получении» новой квартиры по региональной программе. Сначала они отдали Павлу Суртаеву деньги за оформление документов, а затем еще 234 тыс. рублей… за покупку и установку в ней мебели.

Осторожно , мошенники! Depositphotos

Лекарство от жадности

Объявления о частной практике Павла Суртаева размещались в местной прессе и на подъездах многоэтажек. Однако если бы бийский правовед заказал широкую рекламную кампанию, он имел бы право использовать сразу несколько слоганов и призывов.

«Приходи сам и приведи друга!». Бийчанин Дорофеев заплатил 100 тыс рублей за «оформление» квартиры по вымышленной соцпрограмме. Затем в этот же день заявил Суртаеву, что хочет еще две. Передав юристу в общей сложности более 300 тыс. рублей, Дорофеев написал заявление на участие в льготной программе, а потом привел своего товарища Малиновского. Тот сходил в банк и принес деньги еще за три пустышки.

«Чтобы они поверили, что я намерен оформлять квартиры, я попросил принести личные документы для изготовления копий», — рассказал на следствии Павел Суртаев.

«Ощути свою мечту!». Гражданка Данилова оказалась мнительной и захотела сама увидеть свои будущие квадратные метры. Суртаев привез ее на ул. Советскую, где строители завершали возведение дома. Даниловой он подробно объяснил, какая именно планировка будет в ее новом жилье. Такие же экскурсии он устраивал и на другие новостройки города. Клиенты писали заявления на участие в программе или на заселение в квартиру.

Недвижимость. СС0

«Полный пакет услуг». С бийчанином Жернаковым, который хотел снизить размер суммы по ипотечному кредиту в Сбербанке, юрист действительно «поработал» по полной программе. Снижение ставки по действующему договору ипотеки — 8 тыс. рублей. Возврат денег, которые Жернаков ранее заплатил за обязательные страховки, — 22 тыс. рублей. Потом Суртаев «взял Сбер на себя» и, получив от клиента еще 527 тыс. рублей, сообщил, что вопрос полностью решен — кредит закрыт, по нему можно больше не платить.

Гражданина Жернакова вскоре выселили из этой квартиры по решению суда за долг перед Сбербанком по ипотеке. Суртаев до последнего не бросал в беде клиента и был готов представлять его интересы в судебном процессе против банка. Но в суд не явился. Как и в МФЦ, где его несколько раз ждали другие граждане, чтобы получить документы на обещанные льготные квартиры.

«Я всегда рядом!». Суртаев встречался с клиентами не только в бизнес-инкубаторе. Одно из его излюбленных мест переговоров и передачи денег — у фонтана в ТРЦ «Ривьера». Или около продуктового магазина «Катунь». Или на автобусной остановке «Стахановская».

Бийск , ТРЦ «Ривьера». pervymall.ru/riviera

Жительницу наукограда Бедареву юрист «обслужил» прямо на ее рабочем месте — в небольшом офисе сотовой компании.

«Суртаев неоднократно приходил в наш офис. Мы познакомились. Он рассказал, что имеет связи в жилищном отделе Барнаула. Предложил помощь в оформлении квартиры по региональной программе. Я частями передала ему в общей сложности 86 тыс. рублей, писала заявление о вселении», — рассказала Бедарева.

По словам самого Суртаева, он решил обмануть девушку, «чтобы вернуть долг другим людям, которые уже намеревались обратиться в полицию».

Все по Конституции

Стоит отметить, что наш герой не прятался от пострадавших. Он поддерживал с ними отношения лично или по телефону, подробно рассказывая как «решаются вопросы».

Рукопожатие. Работа. СС0

Решались они отлично, но некоторым клиентам, даже из числа тех, кто уже заподозрил неладное, приходилось раскошеливаться дополнительно. Например, чтобы оплатить поездку Павла Суртаева в Барнаул для доставки документов или его визит в Новосибирск для посещения консульства Киргизии.

21 марта 2019 года Суртаева задержали. Он написал явку с повинной и дал признательные показания по нескольким эпизодам. В суде воспользовался ст. 51 Конституции РФ и от дачи показаний отказался. Его осудили на четыре года общего режима за серию мошеннических действий, четверо потерпевших заявили гражданские иски о возмещение ущерба.

С учетом количества дней, проведенных под стражей, при благоприятном стечении обстоятельств Суртаев скоро сможет просить о досрочном освобождении. Но не станет ли это время для «юриста со связями» прохождением курса повышения квалификации?