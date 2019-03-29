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Жизнь

Стороны решили вопрос передачи РПЦ Исаакиевского собора

Вопрос передачи Исаакиевского собора РПЦ больше не стоит на повестке дня. «Тема закрыта», — рассказали РБК источники в правительстве.

Исаакиевский собор, Санкт-Петербург.
Исаакиевский собор, Санкт-Петербург.
Ivan Smelov - ivan-smelov.livejournal.com, commons.wikimedia.org

«Во-первых, чтобы церковь там нормально функционировала (могла проводить службы), никакая передача не нужна. Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос», — пояснил один из собеседников издания.

У решения не передавать собор церкви были политические мотивы, уточнил другой источник.

Большинство петербуржцев были категорически против передачи, это стало главной причиной, по которой вопрос был снят с повестки.

Так, в январе 2017 года в Санкт-Петербурге прошли митинги противников этого шага. А в феврале инициативная группа подала в петербургский Горизбирком ходатайство о проведении референдума о судьбе Исаакия, Спаса на Крови и Петропавловского собора.

30 декабря 2018 года истек срок распоряжения о передаче Исаакия РПЦ, сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, пишет bfm.ru. Новой заявки от церкви на передачу храма не поступало.

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