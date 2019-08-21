«Решил возобновить карьеру»: международный футбольный турнир в Барнауле остался без VIP-гостя

Не успело министерство спорта Алтайского края анонсировать приезд футболиста, как буквально на следующий день пришлось писать опровержение. Ехать на Алтай Сычев передумал.
«По слухам решил возобновить карьеру», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Напомним, турнир по футболу в Барнауле проводится между мальчиками 2007 года рождения. В этом году в нем принимают участие футбольные команды из Красноярска, Москвы, Барнаула и Алматы.
В первый год проведения открывал турнир известный нападающий сборной России Андрей Аршавин.