«Решил возобновить карьеру»: международный футбольный турнир в Барнауле остался без VIP-гостя

С 19 по 24 августа в Барнауле проходит международный детский турнир по футболу памяти Геннадия Смертина. Планировалось, что его закрытие посетит известный в прошлом нападающий сборной России Дмитрий Сычев.

Международный детский турнир по футболу в Парке спорта.

Не успело министерство спорта Алтайского края анонсировать приезд футболиста, как буквально на следующий день пришлось писать опровержение. Ехать на Алтай Сычев передумал.

«По слухам решил возобновить карьеру», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Напомним, турнир по футболу в Барнауле проводится между мальчиками 2007 года рождения. В этом году в нем принимают участие футбольные команды из Красноярска, Москвы, Барнаула и Алматы.

В первый год проведения открывал турнир известный нападающий сборной России Андрей Аршавин.