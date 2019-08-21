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Жизнь

«Решил возобновить карьеру»: международный футбольный турнир в Барнауле остался без VIP-гостя

С 19 по 24 августа в Барнауле проходит международный детский турнир по футболу памяти Геннадия Смертина. Планировалось, что его закрытие посетит известный в прошлом нападающий сборной России Дмитрий Сычев.

Международный детский турнир по футболу в Парке спорта.
Международный детский турнир по футболу в Парке спорта.
Всеволод Клещев

Не успело министерство спорта Алтайского края анонсировать приезд футболиста, как буквально на следующий день пришлось писать опровержение. Ехать на Алтай Сычев передумал.

«По слухам решил возобновить карьеру», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Напомним, турнир по футболу в Барнауле проводится между мальчиками 2007 года рождения. В этом году в нем принимают участие футбольные команды из Красноярска, Москвы, Барнаула и Алматы.

В первый год проведения открывал турнир известный нападающий сборной России Андрей Аршавин.

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