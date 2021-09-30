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Жизнь

Птицу «Господь Бог-дятел» объявили вымершей

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США исключила из списка исчезающих 22 вида животных, пишет The New York Times.

Птицы. Полет
Птицы. Полет
СС0

Среди них белоклювый королевский дятел, или дятел с клювом слоновой кости. Последний раз его наблюдали в 1944 году, в список исчезающих видов его включили в 1967-м.

Этого дятла также называют «Господь Бог-птица».

Легенда

Свое прозвище он получил из-за легенды, по которой люди, видевшие воочию его красоту, восторженно выкрикивали имя Господа, поясняет TJournal.

Список

Всего же речь идет об 11 птицах, восьми видах пресноводных мидий, двух рыбах, летучей мыши, а также об одном растении, пишет Lenta.ru. После ряда научных и общественных слушаний обсуждаемые виды будут признаны вымершими.

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