Птицу «Господь Бог-дятел» объявили вымершей

Среди них белоклювый королевский дятел, или дятел с клювом слоновой кости. Последний раз его наблюдали в 1944 году, в список исчезающих видов его включили в 1967-м.

Этого дятла также называют «Господь Бог-птица».

Легенда

Свое прозвище он получил из-за легенды, по которой люди, видевшие воочию его красоту, восторженно выкрикивали имя Господа, поясняет TJournal.

Список

Всего же речь идет об 11 птицах, восьми видах пресноводных мидий, двух рыбах, летучей мыши, а также об одном растении, пишет Lenta.ru. После ряда научных и общественных слушаний обсуждаемые виды будут признаны вымершими.