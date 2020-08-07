Республика Алтай сняла ряд ограничений на фоне угасания COVID-19

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин снял часть ограничений, которые действовали в регионе из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба местного правительства. Откроют фитнес-залы, МФЦ и разрешат авиарейс в Кош-Агач.

Противоэпидемические мероприятия, по словам главы Алтая, принесли видимый результат, и санитарная обстановка в республике постепенно улучшается.

«На протяжении последних недель наблюдается тенденция к снижению темпов роста заболеваемости, увеличивается количество выздоровевших», — подчеркнул он.

С 10 августа власти разрешили возобновить авиаперелнты по маршруту «Горно-Алтайск — Кош-Агач — Горно-Алтайск». При этом ограничительные меры, введенные в Кош-Агачском районе, не снимаются.

С 8 августа в обычном режиме возобновят работу многофункциональные центры.

Больницам и поликлиника в зависимости от ситуации в района разрешили проводить диспансеризации, профилактические осмотры, а также возобновить работу дневных стационаров.

С 8 августа откроются спортзалы и фитнес-центры, но при жестком соблюдении всех санитарных норм.

В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий. По-прежнему закрыты музеи, театры и кинотеатры.