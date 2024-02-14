Барнаульцев приглашают по-купечески отпраздновать день рождения «Русского чая»

В старой части Барнаула, где время словно замирает у старинных особняков, один из них — купеческий дом Шадрина — распахнул свои двери для гостей ровно год назад, 16 февраля 2023 года. Ресторан «Русский чай», уютно устроившийся в этом отреставрированном памятнике деревянной архитектуры по проспекту Красноармейский, 8, стал гостеприимным домом сибирской кухни.

Как подобает заведению, проникнутому аурой прошлого и одновременно дышащему современностью, «Русский чай» приглашает гостей отметить свой первый праздник.

Всю неделю ресторан радует посетителей изысканными комплиментами и специальными блюдами.

«Русский чай» специализируется на русской и сибирской кухне. Фото предоставлено рестораном «Русский чай».

16 и 17 февраля приглашает погрузиться в атмосферу русского купеческого дома с музыкальной программой от творческого союза «Душа».

16 и 17 февраля приглашает погрузиться в атмосферу русского купеческого дома с музыкальной программой от творческого союза «Душа». Фото предоставлено рестораном «Русский чай».

«Русский чай» специализируется на русской и сибирской кухне и предлагает гостям совершить гастрономическое путешествие через время. В меню — традиционные сибирские блюда и классические рецепты русских рестораторов XIX и XX веков, интерпретированные в авторском ключе с применением современных техник приготовления: пельмени с дичью и грибным соте, голубец с кроликом, салат с телятиной и папоротником, ленивые вареники с вишней...

«Русский чай» специализируется на русской и сибирской кухне. Фото предоставлено рестораном «Русский чай».

Любителей чая ждет коллекция чаев с травами и ягодами Сибири, а также купеческое чаепитие с традиционными сладостями и выпечкой. И, конечно же, не обойдется без домашних взаров и наливок, которые добавят особенную нотку тепла и уюта вашему визиту.

Приглашаем вас стать частью этой уникальной истории, окунуться в атмосферу гостеприимства и тепла, которая царит в стенах ресторана «Русский чай», и отпраздновать вместе с нами этот знаменательный день.

«Русский чай» специализируется на русской и сибирской кухне. Фото предоставлено рестораном «Русский чай».

Познакомьтесь с меню и музыкальной программой: русскийчай.рф.

Забронируйте столик: +7 (933) 933-04-30

Ресторан «Русский чай» уютно расположился в отреставрированном памятнике деревянной архитектуры — купеческом доме Шадрина. Фото предоставлено рестораном «Русский чай».

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