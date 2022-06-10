Ресторанный визионер возглавил барнаульский комбинат школьного питания «Глобус»

В Барнауле комбинат школьного питания «Глобус» возглавил предприниматель Сергей Косых. Он участвует в развитии ресторанного бизнеса, передает « Банкфакс ».

По информации издания, Косых подтвердил свое назначение. Он подчеркнул, что вступил в должность 10 июня.

Предприниматель также отметил, что в ближайшее время «Глобус» сменит часть поставщиков, модернизирует товарно-учетную политику и товарно-сопроводительную цепочку.

По словам Косых, на комбинате хотят, чтобы «максимально свежие» продукты быстро перерабатывали, превращали в блюда и поставляли в школы.

«Будем повышать квалификацию персонала, потому что с этим тоже есть вопросы, и серьезные. Я уже не говорю о состоянии самого помещения и оборудования», — рассказал он.

Напомним, Сергей Косых — владелец барнаульской организации «Ассум», которая производит и поставляет оборудование для общепита и пищевой промышленности.