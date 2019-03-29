Ретро-подборка altapress.ru. Каким зеленым был центр Барнаула еще 10 лет назад

29 марта в мире проводят акцию «Час Земли». Многие думают, что это про электричество, но на самом деле, это про экологию — общественный призыв к бережному отношению к природе и решительным мерам по сохранению климата на планете. Altapress.ru публикует ностальгическую фотоподборку о том Барнауле, про который говорили «самый зеленый город в Сибири». Посмотрите, как много деревьев было на главных улицах столицы Алтайского края.