Ретро-подборка altapress.ru. Каким зеленым был центр Барнаула еще 10 лет назад

В этой подборке снимков барнаульских фотографов Дмитрия Кудрявцева и Михаила Хаустова показаны исторический центр Барнаула, проспекты Ленина, Социалистический, Комсомольский. Фотографии были сделаны в период с 2006 по 2009 годы. Кстати, а на Ленинском старые тополя впервые начали вырубать еще в 2002-м.
Мы предлагаем просто посмотреть и позавидовать нам тем, из прошлого десятилетия. А если в «Час Земли» вы отключите свет с 20:30 до 21:30, то подумайте в темноте, где в нашем городе лично вы могли бы высадить хотя бы одно дерево.
А вот как росли деревья в Барнауле 90-е на снимках Владимира Моисеенко: