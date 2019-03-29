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Жизнь

Ретро-подборка altapress.ru. Каким зеленым был центр Барнаула еще 10 лет назад

29 марта в мире проводят акцию «Час Земли». Многие думают, что это про электричество, но на самом деле, это про экологию — общественный призыв к бережному отношению к природе и решительным мерам по сохранению климата на планете. Altapress.ru публикует ностальгическую фотоподборку о том Барнауле, про который говорили «самый зеленый город в Сибири». Посмотрите, как много деревьев было на главных улицах столицы Алтайского края.

Деревья в центре Барнаула в 2000-е.
Деревья в центре Барнаула в 2000-е.
Дмитрий Кудрявцев.

В этой подборке снимков барнаульских фотографов Дмитрия Кудрявцева и Михаила Хаустова показаны исторический центр Барнаула, проспекты Ленина, Социалистический, Комсомольский. Фотографии были сделаны в период с 2006 по 2009 годы. Кстати, а на Ленинском старые тополя впервые начали вырубать еще в 2002-м.

Деревья в центре Барнаула в 2000-е.
Деревья в центре Барнаула в 2000-е.
Дмитрий Кудрявцев.

Мы предлагаем просто посмотреть и позавидовать нам тем, из прошлого десятилетия. А если в «Час Земли» вы отключите свет с 20:30 до 21:30, то подумайте в темноте, где в нашем городе лично вы могли бы высадить хотя бы одно дерево.

А вот как росли деревья в Барнауле 90-е на снимках Владимира Моисеенко:

Центр Барнаула в 90-е годы ХХ века. Владимир Моисеенко
Центр Барнаула в 90-е годы ХХ века. Владимир Моисеенко
Центр Барнаула в 90-е годы ХХ века. Владимир Моисеенко
Центр Барнаула в 90-е годы ХХ века. Владимир Моисеенко
Площадь Октября в Барнауле в 90-е годы ХХ века. Владимир Моисеенко
Площадь Октября в Барнауле в 90-е годы ХХ века. Владимир Моисеенко
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