6 июня
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Жизнь

Ретро-такси, смертельный сидр и пострадавшие от зноя. Что произошло в Алтайском крае 6 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 6 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Десятки человек в Алтайском крае обратились в скорую помощь из-за аномальной жары — с солнечными ожогами, тепловыми ударами и обмороками.
  • На 7 и 8 июня в Алтайском крае прогнозируют долгожданный дождь. Но он пройдет не везде. И прохладнее от него не станет.
  • Как и в других регионах, в Алтайском крае разыскивают опасный суррогат «Мистер Сидр», которым насмерть отравились уже более 20 человек.
  • Тысячи туристов этим летом планируют приехать на Алтай. Но как выстроить маршрут, если интересных мест куда больше, чем выходных? Посмотрите наш гид — там несколько идей для путешествий, советы «бывалых», а еще красивые легенды.
  • Лесных пожаров в Сибири этой весной было вдвое меньше, чем весной 2022-го. Однако опасность никуда не делась — в том числе для «двух Алтаев». Согласно прогнозу Авиалесоохраны, угроза пожаров только начинает расти.
  • Ровно 85 лет назад, 6 июня 1938 года, в Барнауле запустили первое такси. Почитайте, каким оно было тогда, а также в 1950-е, 1980-е и нулевые, когда девушек катали на «гламуре».

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